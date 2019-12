Recenze: Star Wars uzavřely třetí trilogii. Epické nejsou, tahají za záchrannou brzdu

Kdysi dávno v jedné předaleké galaxii... museli už podeváté vyřešit, jak zachránit vesmír před temnou stranou Síly a jak vyřešit komplikované rodiné vztahy.

Tentokrát tvůrci nejnovější epizody ságy Star Wars: Vzestup Skywalkera, kterou od čtvrtka promítají kina, nevědomky dovedli k dokonalosti slavnou větu české kinematografie: "Padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina." Bohužel Hvězdné války na rozdíl od Limonádového Joea nemají být parodií.

Devátý díl uzavírá třetí trilogii série, která v 70. letech minulého století stála u zrodu moderního hollywoodského velkofilmu. A s trochou uštěpačnosti lze poznamenat, že nynější finále dokonale reprezentuje jeho nejhorší rysy.

Když režisér J. J. Abrams v roce 2015 oživoval tento slavný filmový svět prvním dílem nové trojice snímků Star Wars: Síla se probouzí, pohrál si s tradicí. Známý příběh převedl do dnešní doby, přející větší etnické i jiné rozmanitosti. Pro některé diváky až příliš uctivě, mnozí ale ocenili, jak vzdává poctu originálu, jak variuje vztahy mezi novými postavami, jak chystá půdu pro to, co přijde dál.

O dva roky později režisér Rian Johnson snímkem Star Wars: Poslední z Jediů začal ikonografii láskyplně bořit. V tomto případě zase pro mnohé diváky - avšak i pro některé představitele původních hrdinů - bořil málo láskyplně. I přes nelibost části fanoušků se nicméně Poslední z Jediů spolu se snímkem Impérium vrací úder z původní trilogie řadí k nejoceňovanějším dílům.

Byl to film plný drzé invence, vypravěčských chyb i překotného děje, přesto našel dostatečný prostor na to, aby podstatné scény vyzněly patřičně emotivně. A když ve finále na solné planetě, mezi gejzíry rudé soli, došlo k závěrečnému kacířskému i srdceryvnému skutku, zdálo se, že sága je v dobrých rukou.

J. J. Abrams se nyní vrátil na režijní post a jediné, v čem svého předchůdce dorovnává, je množství děje, které zkouší odvyprávět. Byť v základu jde stále o pokračování jednoduchého mytického příběhu: o skupince hrdinných povstalců, kteří se snaží vzepřít fašisticky vyhlížející organizaci, jež se dříve jmenovala Impérium a nyní je to První řád.

V nové ukázce ze Star Wars: Vzestupu Skywalkera Kylo Ren míří za císařem. | Video: Walt Disney Company

Už tady začínají první potíže. Vzestup Skywalkera je snímek, který chce fanouškům dát maximum možného. Další exotická prostředí, nového legračního droida s vizáží stolní lampičky, spoustu postaviček a drobností, které vždy zabydlovaly svět Hvězdných válek a naznačovaly tak divákům, jak moc je před nimi ještě ukryto.

Jenže právě kvůli této překotné snaze film tentokrát nemá ani chvilku spočinout a nechat diváky nejen vydechnout, ale především žasnout. A stále nejde o to nejhorší provinění; největší selhání nových Star Wars spočívá v tom, že se při jejich sledování nedostavuje pocit završení trilogie, tedy něčeho epického a velkolepého.

Už první díly čelily nařčení, že obří hollywoodské studio Disney, jež práva na ságu koupilo od jejího stvořitele George Lucase za částku přesahující čtyři miliardy dolarů, z ní nyní chce jen vydojit peníze. Přitom už samotný Lucas vytvořil nejen vizionářské dílo, ale také dokonalý produkt. A v prvních dvou filmech bez jeho účasti byla cítit snaha navázat - tu více se ctí, tu více s odvahou - a milovaný svět rozšířit.

Vzestup Skywalkera však přes dílčí klady i režijní šikovnost Abramse, která leckterým scénám dodá patříčný náboj, působí, jako když se u Disneyho rozhodli zatáhnout za záchrannou brzdu. Přistřihnout křidélka minulému, příliš odvázanému dílu. A tak se z minulosti vynořují přízraky známých postav a vodí nové hrdiny i hrdinky za ručičku.

V zákrutách takřka dvouapůlhodinového vyprávění se objevují nové události jako lusknutím prstů, postavy se honí za předměty, které pozbývají na důležitosti, naznačené vztahy z minulé části jsou zapomenuty. Občas někdo na chvíli umře, ale pak se ukáže, že je to omyl. Jindy někdo vmžiku umře poté, co dostal nejsilnější scénu celého filmu, a opravdu to je tvůrčí omyl.

Krátká scéna s honičkou ze Star Wars: Vzestup Skywalkera. | Video: Walt Disney Company

V tomto ohledu film nejvíce připomíná nedávný snímek ze stejného světa jménem Rogue One: Star Wars Story, který stojí mimo novou trilogii. V obou se hrdinové honí z prostředí do prostředí jako v dobrodružné videohře a silné nápady nedostávají prostor vyznít, neboť se ztrácí v balastu.

Vzestup Skywalkera sice dál rozvíjí myšlenku o povaze tajuplné Síly, kolem níž se ve Star Wars vše točí. A dotahuje tak předchozí úvahy o tom, jakou má moc a povahu, zda jde o dědičnou záležitost. Ale je to takové dotažení z povinnosti. Letmo nadhozené v duchu "tak jsme si to řekli a hotovo".

Stále tu funguje dynamika mezi triem hlavních hrdinů nové trilogie. Pilot Poe Dameron v podání Oscara Isaaca, nová adeptka řádu Jediů Rey hraná Daisy Ridleyovou i bývalý voják temné strany Finn (John Boyega) dovedou být dojemní i zábavní.

Ale ta nejsilnější chemie - mezi Rey a padouchem Kylem Renem ztvárněným Adamem Driverem - je až trestuhodně nevyužitá. Přitom právě v jejich scénách se dostavují ty momenty, které umí diváky rozechvívat. A v jednu chvíli to dokonce vypadá, že tvůrci znovu nabrali odvahu a že celý název snímku Vzestup Skywalkera bude možné vyložit nečekaným způsobem. Jenže ve vteřině přijde zvrat, který naděje pohřbí.

Star Wars nezvládají to, co se daří největší Disneyho franšíze: komiksovým snímkům ze světa Avengers. Tam se také dokola, ve dvou tuctech filmů, variují znamé archetypální příběhy o záchraně světa. A nepochybně to je velký stroj na peníze. Ale také prostor pro zábavné hrátky tvůrců, kteří zvládají uspokojit masy a zároveň nevzbuzovat dojem, že jde pouze o produkt.

Hvězdné války mají ambice narůst do podobných rozměrů jako Avengers. Chystají se seriály, nová trilogie, Disney právě sputil vlastní streamovací platformu Disney+, kde jsou jedním z hlavních taháků právě příběhy z předaleké galaxie.

Snímek Vzestup Skywalkera nejspíš bude komerční hit. Slepým přitakáváním fanouškům možná zvládne na krátký čas utišit kritické hlasy, kterým zacpal ústa záplavou všeho, co podle Disneyho producentů chtějí. Cesta na dlouhou trať se ale zákonitě musí ubírat jinudy.

Existují velcí tvůrci, v jejichž filmech se postavy honí za chimérami a předměty, které se nakonec ukáží zbytečné. Mistr napětí Alfred Hitchcock touto lehce "podvodnou" metodou vyprávěl neustále. Jenže to byl vypravěč z úplně jiné galaxie.

Zatímco Hitchcock rozkošnicky přirovnával film k řezu dortem, nové Star Wars nejvíce připomínají dort, jejž v Čapkově pohádce uvařili pejsek s kočičkou. V obou případech neplatí, že když se navrší hodně dobrých ingrediencí, zákonitě také vznikne něco dobrého.