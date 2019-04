Návrat císaře i pašeráka Landa. Disney vydal první trailer z devátých Hvězdných válek

před 2 hodinami

Dvaaosmdesátiletý Billy Dee Williams si zopakuje roli Landa Calrissana. | Video: Lucasfilm Ltd. | 02:03

Společnost Walt Disney Company v pátek večer vydala první teaser trailer z deváté epizody Hvězdných válek, která ponese podtitul The Rise of Skywalker a do českých kin zamíří 19. prosince. Ve dvouminutovém videu se objevuje princezna Leia v podání dnes již nežijící Carrie Fisherové, která své scény stihla natočit před smrtí, nebo dvaaosmdesátiletý Billy Dee Williams, který si zopakuje roli Landa Calrissana. Režisér J. J. Abrams, který už natočil sedmou epizodu Star Wars, řekl, že Rise of Skywalker vnímá jako vyvrcholení devítidílné sci-fi ságy, která začala roku 1977. Trailer podle všeho končí známým smíchem císaře Palpatina, jehož zřejmě znovu ztvární Ian McDiarmid.