Velké srovnání streamovacích služeb. Jak jsou na tom s cenou a nabídkou?

Netflix asi netřeba představovat, protože i v roce 2025 je stále jedničkou na českém trhu a do nedávného zdražení HBO Max zůstával i tou nejdražší. U nás Netflix naposledy zdražoval v roce 2024, přičemž nyní základní předplatné (Basic) vyjde na 239 korun. Dvě vyšší třídy Standard a Prémium, jež nabízejí větší kvalitu obrazu či více dostupných zařízení pro přehrávání, vyjdou na 309 a 379 Kč. K tomu je ovšem potřeba připočíst i nedávno zavedený poplatek 99 Kč za každou další domácnost, která daný uživatelský účet sdílí.
Nekorunovaný král seriálové tvorby v současné době nabízí více než tři tisíce seriálů z celého světa. V roce 2025 patří mezi největší úspěchy platformy zejména Hra na oliheň, jejíž třetí sezona, která byla spuštěna v červnu, zaznamenala ohromný nástup: během tří dnů nasbírala přes 60 milionů zhlédnutí. Nová série seriálového hitu Stranger Things je už několik dní po svém vydání fenoménem. V minulých letech pak bodoval například s dramatickým Domkem z karet (House of Cards) nebo s kriminálním hitem Mindhunter: Lovci myšlenek.