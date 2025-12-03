Film

Velké srovnání streamovacích služeb. Jak jsou na tom s cenou a nabídkou?

Jaroslav Totušek
před 8 hodinami
Streamovací platformy v Česku stále rostou, mění ceny a předhánějí se v tom, kdo nabídne větší katalog i přitažlivější seriálové či filmové hity. Zatímco Netflix si dál drží pozici domácí jedničky, další platformy rychle posilují a český divák má dnes k dispozici širší a rozmanitější nabídku než kdy dřív. Nabízíme vám přehled těch největších hráčů, jejich cen i hlavních taháků.
Čtyři epizody poslední série populárního seriálu Stranger Things mají za sebou premiéru na Netflixu.
Čtyři epizody poslední série populárního seriálu Stranger Things mají za sebou premiéru na Netflixu.

Netflix

Netflix asi netřeba představovat, protože i v roce 2025 je stále jedničkou na českém trhu a do nedávného zdražení HBO Max zůstával i tou nejdražší. U nás Netflix naposledy zdražoval v roce 2024, přičemž nyní základní předplatné (Basic) vyjde na 239 korun. Dvě vyšší třídy Standard a Prémium, jež nabízejí větší kvalitu obrazu či více dostupných zařízení pro přehrávání, vyjdou na 309 a 379 Kč. K tomu je ovšem potřeba připočíst i nedávno zavedený poplatek 99 Kč za každou další domácnost, která daný uživatelský účet sdílí.

Nekorunovaný král seriálové tvorby v současné době nabízí více než tři tisíce seriálů z celého světa. V roce 2025 patří mezi největší úspěchy platformy zejména Hra na oliheň, jejíž třetí sezona, která byla spuštěna v červnu, zaznamenala ohromný nástup: během tří dnů nasbírala přes 60 milionů zhlédnutí. Nová série seriálového hitu Stranger Things je už několik dní po svém vydání fenoménem. V minulých letech pak bodoval například s dramatickým Domkem z karet (House of Cards) nebo s kriminálním hitem Mindhunter: Lovci myšlenek.

