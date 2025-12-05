Z politických důvodů obvoďákem. Autor filmů o básnících psal z vlastní zkušenosti

Kromě toho psal scénáře a publikoval i řadu povídek v různých periodikách, například v Dikobrazu, Tvorbě, Vlastě, Kmeni či v Literárním měsíčníku.
Podle Pecháčkových námětů a scénářů napsaných ve spolupráci s režisérem Dušanem Kleinem vznikla filmová hexalogie Jak svět přichází o básníky (1982, podle prózy Amatéři), Jak básníci přicházejí o iluze (1984), Jak básníkům chutná život (1987), Konec básníků v Čechách… (1993), Jak básníci neztrácejí naději (2004) a Jak básníci čekají na zázrak (2016).
Dále napsal scénáře k filmům Dobří holubi se vracejí (1988) a Vážení přátelé, ano (1989). Scenáristicky se podílel také na snímku Kdo se bojí, utíká z roku 1986, který vznikl v režii Dušana Kleina, podle námětu Josefa Pohla.
Pecháček pochází z rodiny poštmistra, narodil se 6. prosince 1940 v Litomyšli. V roce 1958 maturoval na jedenáctileté střední škole v Litoměřicích, poté do roku 1964 vystudoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a stal se sekundářem ve Vojenské nemocnici v Plzni. Od roku 1966 působil jako posádkový lékař v Chomutově, kde se také po svém vyloučení z armády (1971, z politických důvodů) stal obvodním lékařem.
Od roku 1974 do změny režimu po sametové revoluci byl Pecháček obvodním a závodním lékařem v Prachovicích na Chrudimsku. Poté pracoval dva roky v Chrudimi jako posudkový lékař, později se zde stal vedoucím referátu zdravotnictví a zástupcem přednosty Okresního úřadu.
V roce 2001 odešel do penze, dnes žije v Pardubicích. V roce 2010 mu vyšel román Spolek osamělých srdcí a o dva roky později sbírka povídek s názvem Hořká čokoláda.