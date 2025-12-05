Film

Z politických důvodů obvoďákem. Autor filmů o básnících psal z vlastní zkušenosti

před 7 hodinami
Spisovatele a scenáristu Ladislava Pecháčka, který v sobotu 6. prosince oslaví 85. narozeniny, lidé nejvíce znají jako duchovního otce populární hexalogie o básnících. Rovněž je lékařem a dlouhá léta se věnoval lékařské praxi, z politických důvodů působil jako obvodní lékař na Chrudimsku.
Spisovatel, scenárista a lékař Ladislav Pecháček pochází z rodiny poštmistra, narodil se 6. prosince 1940 v Litomyšli a v sobotu oslaví 85. narozeniny.
Spisovatel, scenárista a lékař Ladislav Pecháček pochází z rodiny poštmistra, narodil se 6. prosince 1940 v Litomyšli a v sobotu oslaví 85. narozeniny. | Foto: Profimedia.cz

Kromě toho psal scénáře a publikoval i řadu povídek v různých periodikách, například v Dikobrazu, Tvorbě, Vlastě, Kmeni či v Literárním měsíčníku.

Podle Pecháčkových námětů a scénářů napsaných ve spolupráci s režisérem Dušanem Kleinem vznikla filmová hexalogie Jak svět přichází o básníky (1982, podle prózy Amatéři), Jak básníci přicházejí o iluze (1984), Jak básníkům chutná život (1987), Konec básníků v Čechách… (1993), Jak básníci neztrácejí naději (2004) a Jak básníci čekají na zázrak (2016).

David Matásek a Pavel Kříž jako gymnazisté Kendy a Štěpán ve filmu Jak svět přichází o básníky (1982).
David Matásek a Pavel Kříž jako gymnazisté Kendy a Štěpán ve filmu Jak svět přichází o básníky (1982). | Foto: Filmové studio Barrandov

Dále napsal scénáře k filmům Dobří holubi se vracejí (1988) a Vážení přátelé, ano (1989). Scenáristicky se podílel také na snímku Kdo se bojí, utíká z roku 1986, který vznikl v režii Dušana Kleina, podle námětu Josefa Pohla.

Pecháček pochází z rodiny poštmistra, narodil se 6. prosince 1940 v Litomyšli. V roce 1958 maturoval na jedenáctileté střední škole v Litoměřicích, poté do roku 1964 vystudoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a stal se sekundářem ve Vojenské nemocnici v Plzni. Od roku 1966 působil jako posádkový lékař v Chomutově, kde se také po svém vyloučení z armády (1971, z politických důvodů) stal obvodním lékařem.

1:48
