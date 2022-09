Špínou a železem proti roztomilosti. Seriál Andor hází temné stíny do světa Star Wars

Tmavovlasý muž se kdesi v zapadlém koutu galaxie táhne nocí. Temnými bulváry probleskují bledá světla lamp, z podivných prosklených kojí vykukují mimozemšťané či mimozemšťanky. Takhle nějak by asi v daleké budoucnosti vypadaly proslulé amsterdamské uličky plné lehkých žen a lehkých drog. A jak naznačuje prostředí, tato toulka nedopadne dobře.

Alex Ferns jako seržant Mosk, Rupert Vansittart coby šéfinspektor Hyne a Kyle Soller v roli Syrila Karna.

Lee Boardman jako Kravas, Stephen Wight coby Verlo, Margaret Clunieová v roli servírky, Caroline Greenová coby barmanka a Diego Luna jako Cassian Andor.

Snímek z Andora. | Foto: Lucasfilm Ltd.

Diego Luna jako Cassian Andor.

Diego Luna jako Cassian Andor. | Foto: Lucasfilm Ltd.

Diego Luna jako Cassian Andor. | Foto: Lucasfilm Ltd.

Fiona Shawová jako Maarva.

Genevieve O'Reillyová jako Mon Mothma.

Diego Luna jako Cassian Andor. | Foto: Lucasfilm Ltd.

Diego Luna jako Cassian Andor. | Foto: Lucasfilm Ltd.

Genevieve O'Reillyová jako Mon Mothma. | Foto: Lucasfilm Ltd.

Stellan Skarsgård coby Luthen Rael a Diego Luna jako Cassian Andor.

Scéna nepochází z nějakého noir sci-fi jako slavného Blade Runnera. Přesto je od úvodních chvil nového seriálu Andor na platformě Disney+ cítit, že tvůrci chtějí nahlédnout do trochu špinavějších končin světa Hvězdných válek než většina titulů, které se v něm odehrávaly poslední roky.

Cassiana Andora, podle něhož se novinka jmenuje, už Diego Luna ztvárnil ve snímku Rogue One: Star Wars Story z roku 2016. Scénář k němu napsal Tony Gilroy, a byť nešlo o neproblematické dílo, bylo z něj cítit tíhnutí k temnějším tónům. Autor filmů o agentovi Jasonovi Bourneovi nebo dramatu Michael Clayton nyní s Andorem pokračuje v sázce na trochu chmurnější příběh z jedné předaleké galaxie. A Diego Luna opět hraje rebelujícího hrdinu, který má oproti nejslavnějšímu povstalci z Hvězdných válek Lukeovi Skywalkerovi nejen temnější vlas a vous, ale především povahu.

Události předcházejí snímku Rogue One a Cassiana Andora prozatím trápí úplně jiné starosti než boj proti Galaktickému impériu. To má naopak důvod jít po něm. Při potyčce v nočních ulicích protagonista nechtěně usmrtí dva vojáky Impéria. A jeho život, který až doteď plynul od ničeho k ničemu a spíše by bylo namístě říkat mu přežívání, nabírá nový, byť nikterak vítaný směr.

Disney natáčí seriály z prostředí Star Wars jako na běžícím pásu. Ten nejúspěšnější, vzniklý u příležitosti spuštění platformy Disney+, přitom nabídl především hravou variaci na osvědčené westernové zápletky typu Sedmi statečných. Jenže hit jménem The Mandalorian i tak - při vší nepůvodnosti - vyprávěl s patřičnou lehkostí.

O poznání silnější pachuť nadbytečnosti měl nedávný Obi-Wan Kenobi. Příběh jednoho z nejslavnějších mistrů řádu Jedi sice stál na charismatu herce Ewana McGregora, ale ani tak se mu nedařilo být něčím víc než vyplňováním mezer v životopisech známých postav.

Andor v tomto ohledu není nijak revoluční. Přece jenom ale startuje syrověji, bez nutkání co pět minut přizvat do hry cvrlikající droidy či jiné roztomilé bytosti s potenciálem zaplnit poličky hračkářství. Prozatím nejmilejším tvorem úvodních epizod tak je paradoxně muž, jehož hraje Stellan Skarsgård se svou typickou, strohou, obtížně čitelnou tváří.

1:30 První tři epizody seriálu Andor jsou na Disney+ s českým dabingem i titulky. | Video: Disney+

Střípky z Andorova dětství na primitivní planetě, jejíž domorodci nápadně připomínají původní americké obyvatelstvo, dostatečně dynamicky střídá současnost. A v obou rovinách hrdina nedobrovolně opouští své nejbližší, aby stvrdil status věčného vyhnance. S jediným rozdílem: dosud jen přežíval. Teď, když mu jde o život, pravděpodobně bude muset začít žít. A bojovat.

Předchozí titul Obi-Wan Kenobi vyprávěl, co se hrdinovi dělo na planetě Tatooine. A člověk nemusel být velkým znalcem tohoto světa, aby po chvilce usoudil, že prakticky totéž, jako když publikum spatřilo jeho trochu starší verzi ve vůbec prvním snímku budoucí rozvětvené ságy z roku 1977. V seriálu tak nešlo ani o příběh zrodu hrdiny, ani o pokračování osudů. Jen o historky odkudsi zprostředka, které do vrstevnatého světa přidaly pár detailů. Ale emočně nedovedly příliš hnout publikem.

V novince naopak od prvních epizod funguje jedna pro Star Wars podstatná věc: budování světa. Ihned se dostavuje touha zjistit, co se stalo na planetě, odkud Andor pochází. A jaké společenské zvyklosti panují tam, kde se nyní snaží uživit činnostmi mimo zákon.

Uličky i dílny plné nářadí a harampádí působí hmatatelným dojmem, i hranatý oprýskaný droid, který se tu sporadicky mihne, vypadá, jako by nevznikl pouze v počítačovém programu. Planeta, kde příběh začíná, se jmenuje Ferrix. A divák má vskutku dojem, že věci jsou tu ze železa, ne z jedniček a nul.

Po úvodních epizodách lze těžko říci, zda seriál Andor zvládne seskočit z výrobního pásu linky jménem Star Wars. Nakročeno k tomu má. Hodnocení navíc ztěžuje fakt, že Tony Gilroy staví Andora jako dlouhý film. Umí tedy sice budovat atmosféru jednotlivých scén, ale struktura epizod není jeho nejsilnější stránkou. Ostatně už snímek Rogue One trpěl smutným paradoxem, že byl plný špinavých hrdinů a lokací, ale nakonec vypravěčsky bloudil mezi scenériemi, podoben spíše rozeskákané videohře než temnému dramatu.

I tak prozatím převažují důvody, proč novince ze světa Star Wars spíše držet palce.