Špinavá vévodkyně. Minisérie prozkoumává jeden z nejskandálnějších britských rozvodů

Explicitní polaroidová fotografie, která se stala klíčovým důkazem mediálně propíraného rozvodu vévody a vévodkyně z Argyllu, v roce 1963 otřásla britskou společností. Minisérii Skandál po britsku ale víc než bulvární pikantnosti zajímá pokrytectví aristokratů.

Třídílné drama, nově zařazené do nabídky HBO GO, vytvořila londýnská společnost Blueprint Pictures. Ta před čtyřmi roky natočila podobně nazvanou minisérii Skandál po anglicku o aféře předsedy Liberální strany Jeremyho Thorpea, který se kvůli tajené homosexuální orientaci v 70. letech minulého století zapletl do vražedného spiknutí.

Novinka tak spoluvytváří antologii, tematicky volně spojenou sexuálními skandály, jež rozčeřily stojaté konzervativní vody "staré dobré" Anglie. Scénář napsala Sarah Phelpsová, která prokázala vytříbený cit pro retro příběhy několika adaptacemi detektivek Agathy Christie.

Tříhodinové výpravné drama natočila se smyslem pro pečlivé vykreslení dobové atmosféry norská režisérka Anne Sewitsky. Odehrává se v letech 1947 až 1963 a sleduje zrod, průběh i veřejností ostře sledovaný rozpad manželství vévody a vévodkyně z Argyllu.

Když se Ian Campbell a Margaret Sweenyová seznámili, oba byli zadaní, měli děti a jejich manželství nefungovala. Ačkoli o krásné a rozmazlené ženě kolovaly zvěsti, že má pletky s kdekým - od britského herce Davida Nivena po pákistánského prince Alyho Khana -, oba se rozvedli a roku 1951 uzavřeli manželství.

Z pragmatického hlediska bylo výhodné. Ona získala vévodský titul, který její zadlužený manžel zdědil po vzdáleném bratranci. On mohl disponovat penězi jejího otce, neboť nevěsta pocházela z milionářské skotské rodiny.

Na manželově novogotickém zámku Inveraray, který za vlastní peníze zrenovovala, se však Margaret po krátké době začala cítit osamělá, zanedbávaná a ponižovaná. Náladový a vznětlivý muž navíc holdoval alkoholu. A zjevně nedodržel slib, který si dali před svatbou: že jeden druhého nikdy nebudou nudit.

Vévodkyně z Argyllu si nespokojenost začala kompenzovat pitím, nevěrami a četnými večírky. Tehdy s jejím vědomím vznikla proslavená fotografie zachycující, jak Margaret ve své koupelně provádí orální sex neidentifikovatelnému nahému muži.

Snímek odstartoval manželovu žádost o rozvod. Následovala nechutná bitva plná vzájemných úskoků, zfalšovaných písemností, zákeřných lží a obviňování z cizoložství. Detaily ze soudu, který probíral i takové intimnosti, jako je rozmístění pubického ochlupení 11. vévody z Argyllu, se následně dostaly na přední strany britského tisku.

Terčem mediálního šílenství se ale stala Margaret - bylo to poprvé, co britské noviny neváhaly takto veřejně zostudit ženu. Navzdory tomu autorka minisérie Sarah Phelpsová nečiní z vévodkyně oběť institucionální mizogynie, sympaticky svobodomyslnou hrdinku ani feministickou ikonu. Nesnaží se ospravedlňovat hanebné intriky, kterými si Margaret chtěla vydobýt důstojnější postavení.

Nahlíží na ni bez předsudků. Akcentuje její nezlomnost, neochotu podvolit se manželovi i potřebu zůstat nezávislou v upjatém prostředí svázaném společenskými a třídními konvencemi.

V hlavní roli exceluje sedmatřicetiletá Angličanka Claire Foyová, která na sebe upozornila jako hackerka Lisbeth Salanderová v akčním thrilleru Dívka v pavoučí síti, a zejména účinkováním v historickém seriálu Koruna. V jeho prvních dvou řadách zazářila coby mladá královna Alžběta II. a získala za to Zlatý glóbus i cenu Emmy.

Nyní opět ztvárňuje aristokratku, avšak pravý opak milované panovnice. Nenáviděnou Margaret portrétuje jako tvrdou, cílevědomou a sobeckou ženu s vyvinutým sexuálním apetitem, která je zvyklá vždy dostat vše, co si zamane. Za sebejistým chladným pohledem jejích velkých modrých očí lze ve vypjatých chvílích zaznamenat záblesky mnoha různorodých emocí.

Poněkud nespravedlivě ve stínu Foyové zůstává představitel skotského vévody Paul Bettany, jenž své postavě přesvědčivě vtiskl extrémně odlišné polohy. Bezcitný, povýšený a prolhaný hrubián, který neovládá výbuchy vzteku, se v hercově podání střídá s věčně opilým a válkou traumatizovaným ztroskotancem sužovaným podlomeným zdravím. Postupně klesá ke dnu stejně jako kdysi středověká loď plná klenotů, jejíž vrak marně toužil najít v zátoce Tobermory.

O sexuálních výstřelcích "špinavé vévodkyně" minisérie vypráví střídmě, vkusně, bez senzacechtivosti. Ačkoli podstatnou část závěrečné epizody zabírá rozvodové soudní řízení, v popředí zůstává pokrytectví a snobství poválečné britské aristokracie.

Na Margaret vulgárně nepokřikoval jen dav před soudní budovou, opovrhovaly jí také "přítelkyně" ze stejné společenské třídy. Přestože se samy leckdy oddávaly lechtivým hrátkám, nedokázaly vévodkyni odpustit, že porušila základní pravidlo a svůj soukromý život nechala vytáhnout na veřejnost. To její vinou, zazní doslova v seriálu, se nadřazené vrstvě začala vysmívat "spodina", která k ní až doposud "vzhlížela ze svých ušmudlaných kutlochů".