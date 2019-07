Recenze: Do Prahy, Liberce i Varů. Nový filmový Spider-Man řádí na pouti Evropou

”K vrcholům vaší profesní kariéry patří válečné zpravodajství, moderování hlavní zpravodajské relace atd. Mnozí by za vrchol považovali právě ´roli v marvelovce’. Jak to vnímáte Vy, že jste se stal součástí marvelovské mašinerie? Dělá to s Vámi něco?” https://t.co/QbMf4BVyRM