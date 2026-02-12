Přeskočit na obsah
Benative
12. 2. Slavěna
Film

Soukromé dopisy slavné české dirigentky Kaprálové ožívají ve strhujícím dokumentu

Petra Smítalová

Do kin tento týden vstupuje nový dokumentární snímek Petra Záruby s názvem Kaprálová, který byl loni oceněn na MFDF v Jihlavě. Vypráví o předčasně zesnulé talentované skladatelce a dirigentce Vítězslavě Kaprálové. Střípky z jejího života si můžete prohlédnout na následujících fotografiích, které pocházejí ze sbírky Moravského zemského muzea v Brně.

Dokument diváky přenáší do předválečné Evropy, kdy dvaadvacetiletá česká hudebnice odjíždí studovat na prestižní pařížskou hudební školu s cílem prosadit se v mužském světě hudby.

„Když já se nespokojím s tím, píši-li lépe než nějaký ten vůl v Praze, ale já chci přetrumfnout všechna ta tři B-B-B: Bacha, Beethovena, Brahmse,“ píše mladičká Kaprálová v jednom ze svých dopisů, z nichž dokument cituje.

V Paříži mladá skladatelka tvoří svá nejzralejší díla, její tvůrčí ambice je však zastavena náhlou smrtí. V době, kdy francouzská metropole čelila hrozbě německých vojsk, se u Kaprálové objevily první příznaky nemoci, na kterou pak 16. června 1940 v jihofrancouzském Montpellieru (kam byla evakuována svým manželem, spisovatelem Jiřím Muchou), v pětadvaceti letech zemřela. Jako jedna z nejpravděpodobnějších příčin jejího úmrtí je dnes udávána tyfoidní horečka.

Skladby, které během několika let talentovaná skladatelka vytvořila, znějí čím dál častěji na světových pódiích. Ve dokumentu je slyšíme v podání předních sólistů - Adama Plachetky, Stevena Isserlise či dirigentky Aleny Hron - i na půdě několika škol, včetně École Normale de Musique de Paris, kde Kaprálová před necelými 100 lety studovala. Film je nejen portrétem inspirativní skladatelky, ale i úvahou o tvůrčím odkazu, identitě a překážkách, kterým ženy v klasické hudbě i nadále čelí.

„Hudba Kaprálové nepřestává oslovovat interprety nejen doma, ale dnes především v zahraničí. U příležitosti skladatelčina stého výročí narození v roce 2015 připravilo BBC Radio 3 o jejím životě a tvorbě pětihodinový dokument v rámci pořadu Composer of the Week a michiganská univerzita její tvorbě věnovala v témže roce týdenní festival. V roce 2021 byla Kaprálová za svůj umělecký přínos zařazena do výstavy Portréty Francie v Musée de l’homme v Paříži, která se konala pod patronací prezidenta Emmanuela Macrona. V roce 2024 byla její Vojenská symfonieta zařazena do programu prestižního festivalu BBC Proms, kde zazněla v podání České filharmonie pod taktovkou Jakuba Hrůši. A v roce 2026 provedou orchestrální skladby Kaprálové dva z nejvýznamnějších světových orchestrů: Berliner Philharmoniker (Suita rustica) a The Cleveland Orchestra (Military Sinfonietta),“ dodává Karla Hartl z kanadské hudební společnosti The Kapralova Society.

Portrétní foto Vítězslavy Kaprálové z roku 1935. Přátelé ji oslovovali Vitulka

Portrétní foto Vítězslavy Kaprálové z roku 1935.
Portrétní foto Vítězslavy Kaprálové z roku 1935. Foto: Moravské zemské muzeum v Brně

Vítězslava Kaprálová se narodila 24. ledna 1915. Tatínek Václav Kaprál byl majitel hudební školy a brněnský hudební skladatel. Matka Vítězslava Kaprálová (rozená Viktorie Uhlířová) byla aprobovaná učitelka zpěvu. Velký talent jejich dcery se projevil už v dětství. Skladbu V říši bájí Vitulka napsala jako devítiletá. V roce 1930 začala studovat na brněnské konzervatoři skladbu u Viléma Petrželky a dirigování u Zdeňka Chalabaly.

