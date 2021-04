Sotva získal Oscara, bude mít remake. Práva na film Chlast koupil DiCaprio

Policie navrhla obžalovat muže, který čelí stíhání za vydírání premiéra Andreje Babiše (ANO). Uvedl to šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek. Předpokládá, že dozorový státní zástupce o návrhu rozhodne do konce tohoto týdne. Obviněnému hrozí podle dřívějších informací dva až osm let vězení.

Obviněný muž žil ve Španělsku, které ho do Česka předalo na základě evropského zatýkacího rozkazu. Český soud ho následně poslal do vazby, a to kvůli obavám z útěku nebo z opakování trestné činnosti.