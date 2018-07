Somr v Hradišti: Radili jsme se, zda Žert vůbec dotočit. Jsem rád, že šel do kin aspoň po 20 letech

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Letní filmová škola v Uherském Hradišti má za sebou jeden z vrcholů. Do města přijel jako host festivalu čtyřiaosmdesátiletý herec Josef Somr, který vzpomínal na to, jak před padesáti lety natáčel právě v Hradišti "trezorový" film Žert. Hercova návštěva byla součástí promítání filmu i zahájení vernisáže fotografií z natáčení. Fotografie Jana Kuděly jsou rozmístěny po celém městě až do skončení filmové školy 5. srpna.

Uherské Hradiště - Herec Josef Somr na Letní filmové škole v Uherském Hradišti není poprvé, ovšem jeho sobotní návštěva byla hodně specifická. Rodák z nedalekého Vracova tentokrát vzpomínal na to, jak před padesáti lety natáčel v Hradišti a okolí kultovní film Jaromíra Jireše Žert, který vznikl na námět stejnojmenné knihy Milana Kundery. Vzpomínání bylo o to zajímavější, že natáčení filmu, který se vrací k represím komunistického režimu z padesátých let, probíhalo před i po okupaci v roce 1968. A jak herec přiznal, filmový štáb po invazi přemýšlel, zda vůbec pokračovat. "Radili jsme se, jestli to přerušit, zahodit, zapomenout, anebo jestli pokračovat. Myslím, že jsme se dobře usnesli, že dokončit a ukázat. Dotáčelo se ještě několik dní po okupaci. Byl jsem šťastný, že se film dostal do kin alespoň po nějakých 20 letech," uvedl Somr, který se už příliš nechtěl vracet k politickým souvislostem filmu. Hrál v něm studenta, kterého režim tvrdě potrestal v padesátých letech za žertovný text pohlednice, poslaný jeho přítelkyni. "Celá historie kolem filmu Žert je o tom, že někdo napíše nějakou blbost, že je například optimismus opium lidstva, a dostane to takový rozměr, že to nejen ničí charaktery, ale i životy. Mně role, kterou jsem hrál, připadala vždy jako strašná oběť. Ale ani ne tak politického přesvědčení, jako oběť lidské blbosti a zrůdnosti," vzpomínal Somr na roli Ludvíka Jahna. On sám se v té době považoval za hereckého začátečníka, pro kterého bylo velmi důležité, že mohl točit s režisérem Jirešem a dalšími. "Práce na Žertu byla moc zajímavá už v tom, že jsem byl začátečník, ale naštěstí jsem měl kolem sebe a nad sebou lidi, kteří to uměli velmi dobře," podotkl a několikrát obdivně mluvil o své tehdejší herecké partnerce Janě Dítětové. Vzpomínání je někdy docela smutné Při prohlížení fotografií, které jsou vystavené na několika místech ve městě, Somr podle svých slov pociťoval především smutek. "Když jsem teď viděl fotografie z natáčení, tak asi devadesát procent lidí ze štábu už tady na světě není. Ty vzpomínky jsou někdy docela smutné," uvedl herec a mluvil také o nedávno zemřelém herci Michalu Pavlatovi. Mimochodem, ve filmu hráli například také Luděk Munzar, Věra Křesadlová či Jaromír Hanzlík. Jeden z vrcholů Letní filmové školy v Uh. Hradišti, skvělý herec Josef Somr a jeho vzpomínání na vynikající film Žert, který se částečně točil právě v UH. Takto začal herec své povídání... A přijeďte na filmovku, je úžasná! pic.twitter.com/X6o0noah4I — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) July 29, 2018 Samotný 44. ročník Letní filmové školy pokračuje až do 5. srpna. Největší nesoutěžní filmový festival v zemi se vzhledem ke stoletému výročí vzniku Československa zaměří na českou a slovenskou kinematografii, ale také například na dílo skandinávských režisérů Ingmara Bergmana a Larse von Triera. Mezi hosty budou britský scenárista, dramatik a režisér Mike Leigh, íránský filmový režisér a herec Bahman Ghobadí či Iva Janžurová.