Sny se mi zdají ve francouzštině, říká herečka Chantal Poullain. Letos oslaví 70 let

Francouzský šarm, noblesu a typický akcent vnáší do české společnosti Chantal Poullain, která 17. srpna oslaví sedmdesátiny. Hraje v divadle i ve filmech, má vlastní nadaci. Mnohé dětské nemocnice v Čechách proměnila ze strohých prostor v eldoráda fantazie. K jejímu image patří též impozantní výkony na automobilovém okruhu.
Milovnice silných aut, o níž její přátelé tvrdí, že je perfekcionistka, po více jak čtyřiceti letech v Čechách stále mluví s typickým přízvukem a říká, že sny se jí zdají ve francouzštině. Kromě výrazných rolí ve filmech (Šašek a královna, Konec starých časů, Don Gio, Hrad z písku, Král Ubu a Vyhnání z ráje) je trvale přítomna na divadelních pódiích. Z jejích partů vynikla hlavně role ďábla Wolanda v dramatizaci Bulgakovova románu Mistr a Markétka. A nakonec si troufla i na obávaného Shakespeara v češtině coby chůva v Romeovi a Julii v režii Vladimíra Morávka.
Chantal pochází z rodiny malířky a uměleckého kováře. Narodila se v jižní Francii (konkrétně v Marseille) a vystudovala divadelní akademii v Ženevě. Věnovala se také baletu. V roce 1978 se v divadle v Ženevě potkala s hercem Bolkem Polívkou, provdala se za něj a odešla s ním do Čech. Manželství dvou silných osobností však nevydrželo. V roce 1989 se jim narodil syn Vladimír, který je dnes také hercem.
Od 80. let se Poullain začala objevovat na scéně Divadla na provázku a později v Divadle Bolka Polívky v legendární inscenaci Šašek a královna. Tuto fantaskní komedii o vztahu moci a podřízenosti převedla v roce 1988 na filmové plátno režisérka Věra Chytilová, a objevila tak energickou a výbušnou Francouzku pro české filmaře. Poullain dále hostovala v Klicperově divadle v Hradci Králové, v Praze v Divadle Na zábradlí i v Národním divadle. V letech 1999 až 2016 hrála v pražském divadle Ungelt.
Od roku 2017 spolupracovala na mnoha rolích v muzikálu, v činohře na českých divadelních scénách, hostovala i se souborem 420People, natočila desítky rolí ve filmech i televizních inscenacích. S Divadlem Bolka Polívky hraje v představeních Šest tanečních hodin v šesti týdnech a Rebelky, vystupuje rovněž s triem saxofonisty Štěpána Markoviče s koncertem šansonů. Nejnovější z několika dokumentárních filmů o jejím životě je snímek Chantal Poullain - Moje životní Odyssea.
Šantalka, jak si sama říká, také nazpívala francouzské šansony, miluje moře a přístavy, má ráda barvy, staré věci a pohodu. Je držitelkou nejvyššího francouzského státního vyznamenání, Řádu čestné legie, které převzala v září 2023. Získala ho za dlouhodobé vzájemné obohacování české a francouzské kultury a za trvalé přispívání k přátelství mezi Francií a Českou republikou. Udělení řádu je také oceněním její činnosti v humanitární oblasti.
V roce 2003 Poullain zavinila dopravní nehodu a od soudu odešla s podmínkou. Herečka se s poškozenými také dohodla na odškodnění a těžce zraněné dvojici z havarovaného automobilu vyplatila dohromady takřka půl milionu odškodného.
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