Tři Češi dostali pozvání do oscarové akademie, Sopková ho nevyužije

Německo 1. července na půl roku převzalo předsednictví Evropské unie a chce především pomoci evropskému bloku zotavit se z pandemie covidu-19 a jejích hospodářských následků. Vedle rychlé shody na bezprecedentním záchranném fondu se Berlín hodlá snažit o postupný návrat unijních institucí k běžnému provozu.

Berlín sice hovoří o dalších prioritách, jako je ochrana klimatu, dohoda s Británií či posílení role EU ve světě, následky koronavirové krize však budou hrát v jeho agendě hlavní roli. Merkelová by ráda přiměla další lídry členských zemí ke shodě na fondu obsahujícím podle návrhu Evropské komise 750 miliard eur (přes 20 bilionů korun) již do konce července, což je podle některých unijních činitelů vzhledem k zásadním námitkám části zemí velmi nejistý cíl. Prezidenti a premiéři se k očekávanému jednání do Bruselu sjedou 17. července.