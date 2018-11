Smrtelné stroje a města na kolečkách. Do kin míří Jacksonův první film po Hobitovi

Oscarový režisér Peter Jackson zaštítil dobrodružný fantasy snímek nazvaný Smrtelné stroje, který příští týden začnou promítat česká kina.

Tento postapokalyptický příběh o přežití je Jacksonovým prvním projektem od dob, kdy sedmapadesátiletý novozélandský režisér natočil Pána prstenů a Hobita dle románové předlohy J. R. R. Tolkiena.

Smrtelné stroje sice Jackson nenatočil, snímek ale produkoval, angažoval do něj spoustu svých bývalých spolupracovníků a také je jedním z autorů scénáře. Ten vychází ze série knih žánru young adult, kterou začal roku 2001 vydávat Angličan Philip Reeve.

Režie Smrtelných strojů se ujal debutující Christian Rivers, který se dosud věnoval trikovým scénám - s Jacksonem spolupracoval na filmech podle Tolkiena i na remaku King Konga z roku 2005.

"Když jsme dokončili trilogii Hobit, soustředili jsme se na tento projekt," řekl Jackson při včerejší premiéře Smrtelných strojů v Londýně. "Nechtěl jsem, aby Rivers svůj první celovečerní film natočil s někým jiným. Přál jsem si být u toho, když začíná režisérskou dráhu. Odvedl úžasnou práci," míní Jackson.

Na dotaz, proč film sám nerežíroval, Jackson již dříve řekl, že si po trilogii o Hobitovi završené roku 2014 připadal vyčerpaný. Snímek prý potřeboval "někoho mladšího, kdo by do něj dal víc energie".

Smrtelné stroje se odehrávají v daleké budoucnosti, stovky či tisíce let poté, co katastrofa vyhladila většinu civilizace. Přeživší lidé se uchýlili do obrovských měst s motory a koly, která popojíždějí po zničeném terénu a cestou požírají menší města.

Na odpor proti jednomu takovému "predátorskému městu", Londýnu s ikonickou katedrálou svatého Pavla na střeše, se ve filmu postaví skupina tří nepravděpodobných hrdinů vedená dívkou, již ztvárnila islandská herečka Hera Hilmarová. Ta se pokusí zabít vládce Londýna, jehož ztvárnil Hugo Weaving, známý jako agent Smith ze ságy Matrix či Elrond z Pána prstenů a Hobita.

"Dlouho jsem se zdráhal na to kývnout, protože jsem věděl, kolik to zahrne práce. Zároveň mi bylo jasné, že když to odmítnu, látku natočí někdo jiný a film se nepovede, budu si to vyčítat," popisuje Christian Rivers. Ten si režii vyzkoušel už u posledních dvou dílů Hobita, kde vedl takzvaný druhý štáb, jenž se specializuje na natáčení akčních a trikových záběrů.

Oborový časopis Variety včera konstatoval, že Smrtelné stroje jsou v USA momentálně na první příčce investic do televizních reklam. Společnost Universal Pictures do jejich propagace za uplynulý týden investovala 6,9 milionu dolarů.

Film má rozpočet 100 milionů dolarů, podle nedávné analýzy serveru Deadline.com by za první víkend v USA a Kanadě mohl utržit až 15 milionů dolarů.

Knižní předlohu Smrtelných strojů od Philipa Reevea už před třinácti lety v českém překladu Dominiky Křesťanové vydalo nakladatelství Mladá fronta, letos se na pultech objevil dotisk. Film začnou česká kina promítat příští čtvrtek 6. prosince.