Recenze: Hra na oliheň a o důstojnost. Sledovaností může překonat vše na Netflixu

Chorvatský ministr vnitra Davor Božinović potvrdil, že chorvatští policisté násilně vytlačovali migranty přes hranici zpět do Bosny, jak o tom nedávno informovala evropská média. Uvedla to v pátek agentura Reuters. Božinović slíbil tyto informace prošetřit hned poté, co jej k tomu vyzvala Evropská komise.

"Policejní ředitel okamžitě vytvořil expertní tým, který intenzivně pracoval. Nakolik vím, dospěli k závěru, že se policisté účastnili (tohoto incidentu)," citovala chorvatská tisková agentura Hinae Božinoviče, který se v Lucemburku účastní zasedání ministrů vnitra Evropské unie. Božinović předpokládá, že šlo o individuální zneužití pravomoci několika policisty. Očekává také, že mu policejní ředitel brzy sdělí další podrobnosti.

Evropská komise ve čtvrtek vyzvala Řecko a Chorvatsko, aby okamžitě zahájily vyšetřování a zjistily, zda na jejich hranicích dochází k nelegálnímu vytlačování migrantů. O případech informovala německá stanice ARD i magazín Der Spiegel. Eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová označila zprávy za "šokující".