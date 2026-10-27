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Film

Slavný Camusův Cizinec ožívá ve vizuálně podmanivém filmu Francoise Ozona

Petra Smítalová
Petra Smítalová
Petra Smítalová
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„Dnes umřela maminka. Možná taky už včera, zatím to není jasné.“ Jedna z nejslavnějších úvodních vět světové literatury otevírá příběh muže, který se odmítá podřídit pravidlům společnosti. Antihrdina Mersault se nyní představuje v nové adaptaci Françoise Ozona. Výtvarně uhrančivý snímek Cizinec měl premiéru v hlavní soutěži benátského filmového festivalu a chystá se i do českých kin.

Benjamin Voisin ve filmu Cizinec (2025). Jeho Meursault na pohřbu své maminky nepláče a hned druhý den jde do kina. Pár dní poté zabije člověka. V očích společnosti se však jeho největším proviněním stává něco docela jiného.
Benjamin Voisin ve filmu Cizinec (2025). Jeho Meursault na pohřbu své maminky nepláče a hned druhý den jde do kina. Pár dní poté zabije člověka. V očích společnosti se však jeho největším proviněním stává něco docela jiného.Foto: Aerofilms
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Benjamin Voisin jako Meursault ve filmové adaptaci románu Alberta Camuse Cizinec.
Pierre Lottin coby Meursaultův soused Raymond.
Denis Lavant jako Salamano.
Benjamin Voisin jako Meursault a Rebecca Marderová v roli jeho kolegyně a milenky Marie.
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Meursault je strohý, odtažitý a nepředstírá city, které necítí. Svět přijímá bez potřeby hledat v něm vyšší smysl. Právě tato neochota přistoupit na společenskou hru z něj činí cizince ve vlastním životě i v očích ostatních. Camusův román vydaný v roce 1942, patří k nejvlivnějším dílům 20. století a jeho otázky lidské existence, odcizení a absurdity, které neztratily nic ze své naléhavosti, neustále lákají filmaře k adaptaci.

Trailer k filmu Cizinec. | Video: Aerofilms

Jeden z nejvýraznějších francouzských režisérů François Ozon (8 žen, Bazén, Dvojitý milenec) se ve své novince nesnaží Camusovu předlohu vysvětlovat ani zbavovat její nejednoznačnosti. Do syrové vizuální formy přenáší její strohost a mrazivou lakoničnost, kde spalující slunce kontrastuje s Meursaultovým vnitřním chladem.

Výraznou černobílou vizualitu podpořenou Ozonovou precizní režií oceňují i zahraniční kritiky. „Vynikající způsob, jak proměnit Camusova slova v obrazy,“ hodnotí film The Hollywood Reporter. Deník The Guardian udělil snímku pět hvězdiček a označil jej za „skvostně krásnou a mimořádně zdařilou moderní interpretaci Camusovy klasiky“. Americký magazín Variety jej zase popisuje jako „matoucí, znepokojivý, a přesto ledově podmanivý“.

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Ozon zároveň přináší aktuální pohled na koloniální Alžírsko, v němž se příběh odehrává, a vedle otázky lidské lhostejnosti tak výrazněji otevírá témata kolonialismu a rasových nepokojů, které přesahují až do současnosti. Středem celého snímku je magnetizující výkon Benjamina Voisina v hlavní roli, jemuž sekundují výrazná jména francouzské kinematografie, jako je Denis Lavant, Swann Arlaud nebo Pierre Lottin.

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Cizinec se premiérově představí v rámci Festivalu francouzského filmu, který letos herci Voisinovi věnoval celou jednu svou sekci. Do široké distribuce snímek následně vstoupí 19. listopadu.

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