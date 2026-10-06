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Film

Přezdívali jí Steve Jobs v sukni, pak se provalil její obří podfuk. Do kin míří virální hit o podvodnici

Kultura
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Vystoupala až na samotný vrchol Silicon Valley. Pak ale vyšly najevo její lži. Elizabeth Holmesová přesně 34 dní před nástupem do vězení pustila do svého soukromí režijního provokatéra Nathana Fieldera, kterému se podařilo natočit originální film. Snímek Uvidíš všechno (You Can See Everything) je jednou z nejdiskutovanějších kulturních událostí letošního podzimu.

Hlavní hrdinkou filmu na pomezí dokumentu, thrilleru a černé komedie „Uvidíš všechno“ je známá manipulátorka a zakladatelka biotechnologického start-upu Theranos Elizabeth Holmesová.
Hlavní hrdinkou filmu na pomezí dokumentu, thrilleru a černé komedie „Uvidíš všechno“ je známá manipulátorka a zakladatelka biotechnologického start-upu Theranos Elizabeth Holmesová. Foto: Aerofilms
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Výjimečný americký snímek se může pochlubit statusem nejvirálnějšího titulu v historii studia A24. Exkluzivní práva na něj pro Českou republiku získala distribuční společnost Aerofilms, která jej uvede do kin 5. listopadu.

V centru netradiční filmové hry stojí zakladatelka biotechnologického start-upu Theranos, jehož tržní hodnota dosahovala až 9 miliard dolarů. Elizabeth Holmesová, přezdívaná „Steve Jobs v sukni“, se svou firmou slibovala převratnou technologii kompletní diagnostiky z pouhé kapky krve a získala na svou stranu mnoho zkušených investorů. Nakonec se však stala tváří jednoho z největších investičních podvodů v dějinách.

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Filmovému provokatérovi Nathanu Fielderovi, tvůrci satirických seriálů Nathan for You a Zkouška, se podařilo získat bezprecedentní přístup do jejího soukromí během posledních dní před nástupem výkonu trestu. Holmesová mu slíbila, že nebude nic skrývat, když řekla: „Uvidíš všechno.“

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V režii Nathana Fieldera a jeho spolupracovníka Lance Oppenheima (Primetime) se tak rozvíjí fascinující filmový zážitek stírající hranice mezi dokumentem a fikcí, thrillerem a černou komedií.

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