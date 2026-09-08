Skvěle placený herec, který sbírá jednu anticenu za druhou. Adam Sandler slaví 60 let

Amerického komika Adama Sandlera kritika většinou nechválí. Za své herecké či scenáristické výkony si vysloužil na dvě desítky nominací na anticenu Zlatá malina, z nichž některé „úspěšně“ proměnil ve vítězství. Loni ale naopak překvapil svou nominací na Zlatý Glóbus. Letos 9. září mu bude šedesát let.
Sandlerův humor bývá trochu obhroublý a filmy rozhodně nechtějí předávat hluboká poselství. Komedie se Sandlerem jsou však komerčně úspěšné a rodák z New Yorku se řadí mezi skvěle placené hollywoodské hvězdy.
Bavičské vlohy v sobě Sandler objevil už na střední škole a koncem 80. let absolvoval uměleckou školu při Newyorské univerzitě. Zprvu vystupoval po klubech, začátkem 90. let se pravidelně objevoval ve slavné Cosby Show a mihl se v také v komedii Coneheads s Danem Aykroydem. Mezi roky 1990 a 1995 vystupoval i ve slavné americké televizní show Saturday Night Live, z níž vedle Sandlera vzešli během let například také Bill Murray nebo Ben Stiller.
Na přelomu tisíciletí začal dostávat i výraznější filmové role, hrál třeba v "blbečkovské komedii" Vodonoš, romantickém hudebním filmu Píseň pro nevěstu (po boku Drew Barrymore) nebo náhle vyspělého flákače ve Velkém tátovi. Kromě hraní Sandler své filmy často také píše a produkuje - z pozdějších let třeba Kurz sebeovládání, Když si Chuck bral Larryho, Jack a Jill nebo dva díly Machrů. A přestože na něm kritika většinou nenechá nit suchou, on svůj přístup nemění.
Uznání kritiků i diváků sklidil svým výkonem ve filmu Drahokam z roku 2019. A loni si Sandler vysloužil nominaci na cenu Zlatý Glóbus za vedlejší roli v komediálně laděném snímku Jay Kelly. Film sleduje slavného herce Jaye Kellyho v podání George Clooneyho, který cestuje po Evropě se svým týmem a manažerem Ronem, kterého ztvárnil Sandler, a přemýšlí o svých životních rozhodnutích, vztazích a odkazu.
V roce 2003 se jeho manželkou stala herečka Jacqueline Samantha Titoneová (už před svatbou konvertovala k judaismu, k němuž se hlásí i Sandler). Pár má dvě dcery: Sadie Madison a Sunny Madeline. Sandler žije se svou rodinou v Los Angeles.
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