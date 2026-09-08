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Film

Skvěle placený herec, který sbírá jednu anticenu za druhou. Adam Sandler slaví 60 let

ČTK,Kultura
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Amerického komika Adama Sandlera kritika většinou nechválí. Za své herecké či scenáristické výkony si vysloužil na dvě desítky nominací na anticenu Zlatá malina, z nichž některé „úspěšně“ proměnil ve vítězství. Loni ale naopak překvapil svou nominací na Zlatý Glóbus. Letos 9. září mu bude šedesát let.

2026 SBIFF - Maltin Modern Master Award
Herec Adam Sandler na Mezinárodním filmovém festivalu v kalifornské Santa Barbaře v únoru 2026. Foto: Profimedia – ČTK / AP / Richard Shotwell
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Sandlerův humor bývá trochu obhroublý a filmy rozhodně nechtějí předávat hluboká poselství. Komedie se Sandlerem jsou však komerčně úspěšné a rodák z New Yorku se řadí mezi skvěle placené hollywoodské hvězdy.

Bavičské vlohy v sobě Sandler objevil už na střední škole a koncem 80. let absolvoval uměleckou školu při Newyorské univerzitě. Zprvu vystupoval po klubech, začátkem 90. let se pravidelně objevoval ve slavné Cosby Show a mihl se v také v komedii Coneheads s Danem Aykroydem. Mezi roky 1990 a 1995 vystupoval i ve slavné americké televizní show Saturday Night Live, z níž vedle Sandlera vzešli během let například také Bill Murray nebo Ben Stiller.

George Clooney jako rozvedený stárnoucí herec Jay Kelly ve stejnojmenném filmu z roku 2025 a Adam Sandler v roli jeho agenta Rona.
George Clooney jako rozvedený stárnoucí herec Jay Kelly ve stejnojmenném filmu z roku 2025 a Adam Sandler v roli jeho agenta Rona.Foto: Netflix

Na přelomu tisíciletí začal dostávat i výraznější filmové role, hrál třeba v "blbečkovské komedii" Vodonoš, romantickém hudebním filmu Píseň pro nevěstu (po boku Drew Barrymore) nebo náhle vyspělého flákače ve Velkém tátovi. Kromě hraní Sandler své filmy často také píše a produkuje - z pozdějších let třeba Kurz sebeovládání, Když si Chuck bral Larryho, Jack a Jill nebo dva díly Machrů. A přestože na něm kritika většinou nenechá nit suchou, on svůj přístup nemění.

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Uznání kritiků i diváků sklidil svým výkonem ve filmu Drahokam z roku 2019. A loni si Sandler vysloužil nominaci na cenu Zlatý Glóbus za vedlejší roli v komediálně laděném snímku Jay Kelly. Film sleduje slavného herce Jaye Kellyho v podání George Clooneyho, který cestuje po Evropě se svým týmem a manažerem Ronem, kterého ztvárnil Sandler, a přemýšlí o svých životních rozhodnutích, vztazích a odkazu.

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V roce 2003 se jeho manželkou stala herečka Jacqueline Samantha Titoneová (už před svatbou konvertovala k judaismu, k němuž se hlásí i Sandler). Pár má dvě dcery: Sadie Madison a Sunny Madeline. Sandler žije se svou rodinou v Los Angeles.

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