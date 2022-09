Škobrtání na cestě bílého muže. Česká komedie Indián hledá duchovno, nachází jen křeč

Předčasné parlamentní volby v Itálii komplikuje špatné počasí, silný déšť a záplavy. Kampánie na jihu země hlásí pouze 12procentní účast, v regionu jsou kvůli záplavám uzavřené silnice a popadané stromy. Z Capri a dalších ostrovů v Neapolském zálivu se lidé nemohou přes rozbouřené moře dostat do volebních místností na pevnině. V Toskánsku museli řidiče uvězněné v autech vyprošťovat hasiči. O situaci informují italská média.

Špatné počasí přinutilo změnit nedělní program i papeži Františkovi, který se chystal vyrazit z Říma na pastorační návštěvu do Matery v jihoitalské provincii Basilicata.

Do poslanecké sněmovny a Senátu volí tuto neděli více než 46 milionů Italů. Volební místnosti budou otevřeny do 23 hodin. Po jejich uzavření se ihned spočítají hlasovací lístky. Favoritem je blok pravicových stran, který by podle odhadů mohl získat většinu mandátů. Vůdkyně Bratrů Itálie Giorgia Meloniová, která v pátek zakončovala kampaň v Neapoli, by se tak mohla stát první premiérkou v italské historii.