Sira Nicholase Wintona bude hrát Anthony Hopkins, film koprodukuje BBC

Americký herec Anthony Hopkins ztvární hlavní roli v chystaném filmu o zachránci židovských dětí siru Nicholasi Wintonovi. Napsal to hollywoodský web Deadline.com. Ve snímku nazvaném One Life (Jeden život) mladého Wintona zpodobí Brit Johnny Flynn.

Životopisný film vzniká v koprodukci britské BBC a zaměří se na záchranu židovských dětí, kterou Winton jako devětadvacetiletý zorganizoval v letech 1938 a 1939 v tehdejším Československu. Díky jeho nasazení se podařilo dopravit z Prahy do Británie 669 dětí, které by jinak skončily v nacistických táborech smrti.

Na jeho zásluhy až po půlstoletí upozornil televizní pořad That's Life. Za své činy byl několikrát vyznamenán a povýšen do rytířského stavu. Prezident Václav Havel mu v roce 1998 udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka, od prezidenta Miloše Zemana dostal Řád bílého lva, který v Praze osobně převzal. Byl navržen i na Nobelovu cenu za mír. Nicholas Winton zemřel roku 2015 ve věku 106 let.

"Ačkoliv Nicholas nikdy nežádal, aby jeho altruistickému gestu byla věnována jakákoliv pozornost, jeho příběh a příběh těch, které zachránil, si zaslouží ztvárnění," vysvětlují producenti Ian Cannig a Emile Sherman.

Scénář napsali Lucinda Coxonová, autorka Dánské dívky, a Nick Drake, podepsaný pod 13 let starým životopisným dramatem Romulus, můj otec.

Režie se má ujmout irská rodačka Aisling Walshová, která natočila biografický film Maudie i další celovečerní a televizní snímky. Produkci má na starosti americká společnost See-Saw ve spolupráci s BBC Films, dodává Deadline.com.

Datum začátku natáčení, místo ani rozpočet producenti nezveřejnili. Práva na snímek se prodávají na virtuálním filmovém trhu doprovázejícím právě zahájený Torontský filmový festival.

Dvaaosmdesátiletý sir Anthony Hopkins, známý oscarovou rolí psychopatického doktora Hannibala Lectera v Mlčení jehňátek, byl v poslední době hvězdou seriálu HBO Westworld, filmu Dva papežové na Netflixu nebo celovečerního dramatu režiséra Floriana Zellera nazvaného Father.