před 22 minutami

Film King Skate začnou kina promítat ve čtvrtek 20. září. | Video: Martin Veselovský | 19:37

Bratři Formanové si originální skateboard přivezli z Ameriky v roce 1976, v Československu to bylo něco výjimečného, nikdo to neměl, ve východním bloku se skate koupit nedal. "Lidé skateboard občas dostali třeba v pohraničí od turistů, nebo si je sami hodně vyráběli, kolečka třeba i z puků," říká Šimon Šafránek, scenárista a režisér filmu King Skate, který mapuje začátky skateboardingu v někdejším Československu. V Česku se na skateboardu skákalo i do dálky, třeba až do šesti metrů. Veteráni skateboardingu prý ještě dneska skočí tři metry, dodává Šafránek.