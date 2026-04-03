Sex, paruky, drby a historické omyly. Čím stále táhne i vadí seriál Bridgertonovi?

Romantické drama Bridgertonovi staví na gigantické výpravě i jisté provokativnosti. Tvůrci si ústřední zápletku půjčili z pohádky, s historickými fakty v kulisách Londýna počátku 19. století nakládají velmi volně, rasová integrace v nejvyšších patrech britské šlechty není problém a nebojí se ani explicitní erotiky. V páté sérii, která se nyní točí, bude v hlavní roli lesbický pár.
Čtvrtou řadu seriálu vidělo v prvních dnech skoro 40 milionů diváků. Několik týdnů se na Netflixu držela v top 10 sledovanosti. Příběh rodiny Bridgertonových se má odehrávat v regentském Londýně, ale přestože v něm vystupuje reálná královna Šarlota Meklenbursko-Střelická (a částečně i její muž, král Jiří III.), historie tu slouží jen jako jedna z atraktivních kulis.
Dnes už téměř nikoho nešokuje, že tvůrci záměrně posouvají hranice toho, co bylo ještě nedávno tabu. Do rolí anglické smetánky z 19. století obsazují rasově pestrý ansámbl a soundtrack tvoří z instrumentálních coverů současných popových hitů (v zatím poslední sérii zní předělávky písní Taylor Swift, Coldplay i Billie Eilish). Ale to není zdaleka všechno.
Bisexualita, inkluze a nahé hýždě
Čtvrtá série se netají tím, že je „víc queer než všechny předchozí“. Jejím středobodem je postava Benedicta Bridgertona (Luke Thompson), který otevřeně přiznává své vyvolené Sophie (Yerin Ha) svou bisexuální minulost. „Líbí se mi, že moje postava je otevřeně bisexuální, ale zároveň to není něco, co by Benedicta definovalo,“ oceňuje představitel role Luke Thompson. Inkluzivitu tvůrčí tým posunul ještě dál i díky obsazení herečky Gracie McGonigalové, která má od narození nevyvinutou jednu ruku od lokte dolů.
Vrcholem každé série pak není svatba, ale první sexuální scéna ústřední dvojice. Tu si Luke Thompson a Yerin Ha „odpracovali“ sedmihodinovým natáčením ve vaně. Thompson pravděpodobně předvedl na kameru i svoje vlastní pozadí, protože dubléři se v Bridgertonových používají výhradně v akčních scénách, nikoli v těch intimních.
Utahování korzetu místo přirozenosti
Výprava seriálu je velkolepá a dotažená do nejmenších detailů. Kostýmy se stávají stále opulentnějšími a sem tam dosahují až groteskních rozměrů (viz mašlové monstrózní šaty Cressidy). Benedict Bridgerton má na své svatební broži ručně namalovaného draka coby vzpomínku na moment, kdy se poprvé sblížil se Sophie. Během natáčení čtvrté série bylo použito víc než 700 kousků šperků, shořelo přes 6 000 svíček a jen pro scénu s maškarním bálem se ušilo 172 kostýmů.
Výroba koberců do jednotlivých salónků od návrhu po realizaci trvá podle amerického magazínu Architectural Digest tři měsíce, ručně malované panely na stěny několik týdnů a desítky propracovaných kazetových dveří sedm týdnů. O to víc je zarážející, proč si tvůrci vybrali konkrétní historické období, postavy i kulisy, když je pak pomíchali do naprosto fantaskního guláše.
Regentská móda se vyznačovala přirozeností, pastelovými barvami, odklonem od těžkých paruk a make-upu. Dnešním jazykem by se dala přirovnat k instagramové „clean girl esthetic“. Těžko pochopit, proč kostýmní výtvarníci správně zachytili, že pas se v té době (inspirován antikou) posunul pod prsa, ale stejně se v několika scénách objeví dramatické svírání těla drsným utahováním korzetu. Právě kvůli uvolněné siluetě nebyl tento typ korzetu vůbec potřeba. Spodní prádlo sloužilo především jako opora prsou a postoje, utahovat vosí pas nedávalo smysl.
Oproti současným představám byla regentská éra poměrně uvolněná. Podle historičky Lizzie Rogersové si některé ženy vlhčily sukně, aby jim objímaly nohy a zvýrazňovaly jejich tvar. Zásadní chybou ve ztvárnění dobových kostýmů je také absence čepců (bonnetů) a slunečníků, které dámy používaly jako ochranu před slunečními paprsky.
Stylizace královny Šarloty (Golda Rosheuvelová) s jejími gigantickými parukami pak působí, jako by do příběhu vpadla z jiného století. Proč má na šatech precizně vyšitou kopii historického portrétu svého manžela, a přitom je prezentována jako parodie na vládkyni, která má v hlavě jen drby a věže z bonbonů? Bridgertonovi měli vždycky obsahovat i komediální prvky, ale občas se nabízí otázka, jestli se jedná o komedii, nebo jen o pomýlenou zámořskou představu, jak takové vládnutí evropské monarchie vlastně vypadalo.
Pátá série pro Francescu
V tuto chvíli už oficiálně započalo natáčení páté série díla inspirovaného knižní tvorbou Julie Quinnové. Premiéra má proběhnout v druhé polovině příštího roku. Své vlastní řady se postupně dočká všech osm sourozenců Bridgertonových.
Pátá a šestá série se má soustředit především na Eloise a Francescu. Netflix pak před pár dny odtajnil, že následující série bude patřit právě Francesce Stirlingové. Podle knižní předlohy se má její příběh nést na vlně truchlení po zesnulém manželovi a vyvrcholit sblížením s jeho bratrancem. Toho ale ve zfilmované adaptaci nahradila sestřenice Michaela Stirlingová. Půjde tudíž o první řadu série, kde ústřední milenecká dvojice nebude heterosexuální, ale lesbický pár.
Benedict Bridgerton sehraje důležitou roli podpory v příbězích obou sester. Spekuluje se, že by se v páté sérii mohl znovu objevit Regé-Jean Page (ústřední hrdina první série) nebo že dojde k úmrtí královny. Jisté je, že oproti knižní předloze se objeví nová Lady Whistledownová, protože publikum odtajněním identity této pisatelky lokálního bulváru přišlo o kýženou záhadu.
