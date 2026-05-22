Seriálový hit Emily in Paris spěje k závěru. Začala se natáčet jeho poslední řada

Divácky populární seriál Emily in Paris o půvabné Američance, která se postupně stává Pařížankou, se zřejmě pomalu blíží ke svému konci. V těchto dnech se v Řecku rozběhlo natáčení jeho poslední 6. série. V hlavních rolích se opět objeví Lily Collinsová, Lucas Bravo či Ashley Parková.
„Vytváření seriálu Emily in Paris s tímto mimořádným obsazením a štábem bylo životním zážitkem. Když se pouštíme do poslední série, jsem nesmírně vděčný Netflixu, Paramountu a hlavně fanouškům, kteří s námi absolvovali tuto neuvěřitelnou cestu. Nemůžeme se dočkat, až se s vámi podělíme o tuto poslední kapitolu. Děkujeme, že jste nám dovolili být součástí vašich životů, že jsme mohli inspirovat vaše sny o cestování a třeba i zažehnout vaši lásku k Paříži. Vždycky budeme mít ‘Emily in Paris!’” vzkázal tvůrce seriálu Darren Stars příznivcům.
Emily in Paris si udržuje stálou fanouškovskou základnu (i když kritické ohlasy nejsou vždy nadšené) a generuje vysoká čísla sledovanosti. Od svého debutu v roce 2020 se jeho prvních pět sérií drželo v žebříčku Netflix Global Top 10 celkem 32 týdnů, seriál dosáhl prvního místa v 90 zemích a od první poloviny roku 2023 do druhé poloviny roku 2025 nasbíral přes 250 milionů zhlédnutí.
Jednotlivé díly vtahují diváky do stylového života Emily Cooperové (Lily Collinsová), mladé americké markeťačky z Chicaga, která svůj profesní i osobní život přesunula do francouzské metropole.
V páté řadě se hlavní hrdinka na čas ocitla v Itálii, kde dostala nabídku na klidný život po boku Marcella (Eugenio Franceschini). Tu ale odmítla a vrátila se do Paříže. Tam ji její bývalý přítel Gabriel (Lucas Bravo) pozval ke společnému setkání v Řecku.
Právě šestá řada by měla rozvíjet tuto otevřenou dějovou linku a dopřát hlavním postavám (včetně čerstvě zasnoubené kamarádky Mindy v podání Ashley Parkové i šéfové Sylvie, kterou hraje Philippine Leroy-Beaulieuová), aby dořešily své pracovní i soukromé vztahy.
