Brouci se vrací. Platforma Disney+ uvede seriál The Beatles Anthology i s novým dílem

ČTK ČTK
před 4 hodinami
Streamovací platforma Disney+ začne ve středu uvádět zrestaurovaný seriál z projektu The Beatles Anthology, včetně nového devátého dílu. Píše o tom agentura Reuters, podle níž rozšířená antologie fanoušky opět zavede za hranice mytologie kolem britské skupiny The Beatles, která je v oblasti populární hudby dodnes považována za nejvlivnější kapelu.
Velká čtyřka z Liverpoolu: John Lennon (zpěv, doprovodná kytara), George Harrison (sólová kytara, zpěv), Paul McCartney (zpěv, basová kytara) a Ringo Starr (bicí).
Velká čtyřka z Liverpoolu: John Lennon (zpěv, doprovodná kytara), George Harrison (sólová kytara, zpěv), Paul McCartney (zpěv, basová kytara) a Ringo Starr (bicí). | Foto: Apple Corps Ltd. / Facebook The Beatles

Projekt zahrnuje i opětovné vydání doprovodného souboru CD s novým kompilačním albem liverpoolské čtveřice.

Osmidílný dokument, odvysílaný v roce 1995, zachycoval drsné začátky kapely v Liverpoolu a Hamburku až po fenomén beatlemánie a globální hvězdnou slávu a rozpad v roce 1970. V Británii sérii odvysílala televize ITV. Celý původní desetihodinový seriál vyšel na čtyřech DVD discích.

Třicet let po vydání původního seriálu byl natočen dodatečný devátý díl seriálu, jehož jádrem je vyprávění celého příběhu The Beatles ústy členů kapely, která v 60. letech minulého století způsobila revoluci v dějinách populární hudby. Legendární projekt se rozrostl také o nové kompilační album Anthology 4.

Filmový materiál zrestauroval produkční tým Apple Corps ve spolupráci s novozélandskou společností Park Road Post režiséra Petera Jacksona. Využita byla technologie, kterou Jackson použil k natočení dokumentu The Beatles: Get Back, jenž měl premiéru v roce 2021. "Celý archiv Beatles byl restaurován a nyní je digitální," podotkl Murray.

Součástí projektu The Beatles Anthology je vydání CD. Prvních šest disků bylo vydáno v letech 1995 a 1996, obsahovaly kromě různých archiválií a nevydaných demosnímků i nové písně Free As a Bird a Real Love, které zaznamenaly mimořádný ohlas. Celý projekt vyvolal v polovině 90. let novou vlnu zájmu o The Beatles.

 
