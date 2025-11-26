Brouci se vrací. Platforma Disney+ uvede seriál The Beatles Anthology i s novým dílem

Projekt zahrnuje i opětovné vydání doprovodného souboru CD s novým kompilačním albem liverpoolské čtveřice.
Osmidílný dokument, odvysílaný v roce 1995, zachycoval drsné začátky kapely v Liverpoolu a Hamburku až po fenomén beatlemánie a globální hvězdnou slávu a rozpad v roce 1970. V Británii sérii odvysílala televize ITV. Celý původní desetihodinový seriál vyšel na čtyřech DVD discích.
Třicet let po vydání původního seriálu byl natočen dodatečný devátý díl seriálu, jehož jádrem je vyprávění celého příběhu The Beatles ústy členů kapely, která v 60. letech minulého století způsobila revoluci v dějinách populární hudby. Legendární projekt se rozrostl také o nové kompilační album Anthology 4.
Podle Reuters nový díl seriálu ukazuje, jaký dopad měla na Paula McCartneyho, George Harrisona a Ringa Starra skutečnost, že byli součástí největší rockové kapely v dějinách. Obsahuje jejich dosud nezveřejněné záběry z 90. let. Zbývající člen skupiny John Lennon tehdy už nežil, protože byl v roce 1980 zavražděn. "Nový díl je nezávislý na chronologii původních dílů," řekl scenárista a režisér Oliver Murray.
Filmový materiál zrestauroval produkční tým Apple Corps ve spolupráci s novozélandskou společností Park Road Post režiséra Petera Jacksona. Využita byla technologie, kterou Jackson použil k natočení dokumentu The Beatles: Get Back, jenž měl premiéru v roce 2021. "Celý archiv Beatles byl restaurován a nyní je digitální," podotkl Murray.
Součástí projektu The Beatles Anthology je vydání CD. Prvních šest disků bylo vydáno v letech 1995 a 1996, obsahovaly kromě různých archiválií a nevydaných demosnímků i nové písně Free As a Bird a Real Love, které zaznamenaly mimořádný ohlas. Celý projekt vyvolal v polovině 90. let novou vlnu zájmu o The Beatles.