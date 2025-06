Parta průšvihářů otvírá nevyřešený případ zmizelé prokurátorky. Oddělení Q po britsku

Severská detektivka se stala díky trilogii Milénium celosvětovým literárním fenoménem, který se etabloval i na plátnech kin, televizních obrazovkách a streamovacích platformách. „Nordic noir“ se vyznačuje temnou atmosférou a odvíjí se na půdorysu klasické detektivky, kterou obohacuje o společensko-sociální i politické přesahy.

Mezi autory, jejichž tvorbu opakovaně vyhledávají filmaři, patří i dánský spisovatel Jussi Adler-Olsen. Podle jeho desetidílné bestsellerové série zatím vzniklo šest dánských celovečerních snímků. Ty nyní doplňuje devítidílný britský seriál Oddělení Q, který je kompletně k vidění na Netlixu. Show runnerem novinky je Scott Frank, mimo jiné tvůrce dramatické minisérie Dámský gambit.

Odloženo do krabic

(Anti)hrdinou série je mimořádně schopný, ale nesnesitelně konfliktní detektiv Carl Morck, s nímž je obtížné komunikovat, a ještě obtížnější spolupracovat. Čtyři měsíce po zpackané akci, při níž byl jeho mladý kolega zastřelen, jeho parťák po ní zůstal ochrnutý a on sám z ní vyvázl s těžkým zraněním, je pověřen vést nově založené Oddělení Q. Zabývat se má odloženými závažnými případy z minulosti, především nevyřešenými vraždami.

Do špinavých prostor v suterénu, do kterých je Morck svou nadřízenou "uklizen", mu je jako asistent přidělen bývalý syrský policista Akram Salim. Právě on v krabicích se zažloutlými spisy objeví případ ambiciózní prokurátorky Merritt Lingardové, která před čtyřmi lety beze stopy zmizela během plavby trajektem. Nikdy se nenašlo její tělo ani žádní svědci, kteří by ji viděli spadnout přes palubu.

Nový seriál vychází z Adler-Olsenovy první knihy Žena v kleci, která byla zfilmována před dvanácti roky. Příběh byl přenesen z Kodaně do Edinburghu a došlo v něm k několika dalším změnám. Ty jsou determinované především tím, že zmizelou osobou není mladá úspěšná politička, ale neoblomná státní zástupkyně. Některé nově přidané dějové odbočky však tempo příběhu poněkud brzdí.

Scott Frank, který šest epizod režíroval, důvtipně pracuje se známými základními stavebními kameny každé dobré detektivky. V průběhu vyšetřování se objevuje mnoho zdánlivě nesouvisejících informací a stop, které se zpočátku mohou zdát vcelku bezvýznamné. Avšak právě tyto vzájemně se proplétající indicie se posléze stávají klíčovými dílky v mozaice spáchaného zločinu.

Ústřední dějovou linii prokládají flashbacky z prokurátorčiny minulosti a - stejně jako v románu i v jeho filmové adaptaci - prostřihy do hermeticky uzavřené tlakové komory, v níž je pohřešovaná žena vězněna dvěma trýzniteli. Díky této struktuře příběhu mají diváci již od konce první epizody před detektivy určitý informační náskok. Napětí tudíž nevyvolává otázka, co se s Merritt stalo, ale proč se jí to stalo.

Tvůrci věnují pozornost i probíhajícímu vyšetřování případu, na jehož začátku byl Morck postřelen. Také do jeho objasnění detektiv vcelku předvídatelně zasahuje. Přesto Scott Frank dokáže v rámci osvědčeného a očekávatelného žánrového schématu diváky překvapovat, a to nejen zvraty v závěru některých epizod. Nečekané vyústění má hned úvodní scéna první části, nasnímaná ze subjektivního pohledu policisty, jenž má na těle připevněnou malou kameru.

Angličan mezi Skoty

Pro postavy severských kriminálek je příznačné jejich komplikované psychologické nastavení. Seriál má na osmihodinové ploše samozřejmě mnohem větší prostor je důsledněji propracovávat, než mohl stominutový film. Platí to především pro - v rámci žánru již šablonovitou - postavu misantropického vyšetřovatele Carla Morcka.

V šesti filmech, v nichž ho ztvárnili známí dánští herci Nikolaj Lie Kaas a po něm Ulrich Thomsen, je Morck zachmuřený solitér, jehož asociálnost podmiňují traumata z minulosti. Je to tedy podobný typ jako jsou málomluvná kodaňská vyšetřovatelka Sarah Lundová ze série Zločin nebo až patologicky racionální švédská policistka Saga Norénová ze seriálu Most.

V seriálu Oddělení Q je postava Morcka, jehož impulzivně ztělesňuje britský herec Matthew Goode, kombinací narcismu, nadřazenosti, jízlivosti, arogance, ale také výčitek svědomí. I on místy projeví lidštější stránku, neboť si za vinu dává zmrzačení svého parťáka, jehož do vyšetřování staronového případu rovněž zapojí. Na Morckův charakter má vliv také skutečnost, že je to Angličan obklopený skoro samými Skoty a že musí řešit složitý vztah s nevlastním dospívajícím synem.

Vyděděnci z temné kobky

Vzhledem k tomu, že Morckův tým tvoří samí outsideři, kteří byli odsunuti z ústředí do temné kobky, je Oddělení Q srovnáváno s britským kriminálním seriálem Slow Horses. Ani v něm totiž nechybějí podobně uštěpačné dialogy mezi hlavními postavami, jež původní severskou krimi pikantně ochucují břitkým britským humorem.

Morckovým nejbližším kolegou je Akram Salim, syrský emigrant s nejasnou minulostí. V podání Alexeje Manvelova působí jako klidný empatický chlapík, který ctí zákon. O to víc překvapí drsné metody, které občas chladnokrevně využívá při výslechu podezřelých osob.

Třetím vyděděncem je konstábl Rose Dicksonová, kterou se sympatickou bezprostředností zosobňuje Leah Byrneová. Živelná a výřečná mladá žena, která byla kvůli tragické nehodě a z ní vyplývající posttraumatické stresové poruše stažena z terénu a posazena za administrativní stůl, se záhy ukáže jako velmi užitečná posila Morckovy party průšvihářů.

Další významnou ženskou postavou je policejní psycholožka Rachel Irvingová, k níž Morck musí docházet na terapii. Hraje ji Kelly Macdonaldová, která před téměř třiceti lety debutovala ve filmu Trainspotting. Přesvědčivá je i Chloe Pirrieová v roli zaťaté prokurátorky, která si až ve své "kleci" začíná uvědomovat, komu v minulosti svou bezohledností ublížila.

Situování seriálu do skotského Edinburghu - přístavního města plného starobylých staveb, dlážděných schodišť a skalnatých vrcholků - byla šťastná volba. Jeho architektura i nehostinné okolí adekvátně supluje původní ponurou skandinávskou atmosféru.

V temném kriminálním dramatu s prvky neo-noiru je vyšetřování zločinu stejně důležité jako morálně ambivalentní postavy, které se snaží detektivní hádanku rozluštit. Především kvůli jejich potenciálu lze očekávat, že nebude dlouho trvat a Scott Frank opět sestoupí do suterénu edinburské policejní budovy a otevře další nevyřešený případ.