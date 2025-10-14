Film

Legendární seriál Bridgertonovi se vrací. O skandální tajemství nebude nouze

Petra Smítalová Petra Smítalová
před 1 hodinou
Známe termíny premiéry nové řady oblíbeného seriálu Bridgertonovi. První část bude na Netflixu ke zhlédnutí 29. ledna 2026, druhá pak 26. února. A k vidění je už i oficiální teaser. Podívejte se na první záběry.
Ze seriálu Bridgertonovi, jehož 4. řada bude na Netflixu k vidění začátkem příštího roku. Děj se točí zejména kolem bohémského Benedicta (Luke Thompson).
Ze seriálu Bridgertonovi, jehož 4. řada bude na Netflixu k vidění začátkem příštího roku. Děj se točí zejména kolem bohémského Benedicta (Luke Thompson).

Ve čtvrté řadě seriálu Bridgertonovi se děj přesouvá k bohémskému druhorozenému synovi Benedictovi (Luke Thompson). Přestože jeho starší i mladší bratr už našli štěstí v manželství, Benedict se do závazků příliš nehrne - až do chvíle, kdy na maškarním plese své matky potká okouzlující "dámu ve stříbrném".

Děj nové řady seriálu Bridgertonovi se točí zejména kolem bohémského Benedicta (Luke Thompson), kterého okouzlí dáma ve stříbrném.
Děj nové řady seriálu Bridgertonovi se točí zejména kolem bohémského Benedicta (Luke Thompson), kterého okouzlí dáma ve stříbrném.

Seriál Bridgertonovi je americké historické a romantické drama inspirované populárními romány Julie Quinnové. Děj se odehrává na počátku 19. století v alternativní verzi londýnské smetánky, kde na základě vládní politiky vládne rasová rovnost. Hlavním tématem jsou osudy osmi úzce svázaných sourozenců z mocné rodiny Bridgertonových, kteří hledají lásku a štěstí v rámci tehdejších společenských pravidel.

První série, která měla premiéru 25. prosince 2020, se soustředila na nejstarší dceru Daphne Bridgertonovou (Phoebe Dynevorová), která toužila najít vhodného ženicha, což zkomplikoval tlak společnosti, ale i pomluvy záhadné autorky populárního plátku Lady Whistledownové (Julie Andrewsová). Seriál je známý svou kombinací romantiky, dramatu, intrik a moderního pohledu na historickou éru.​

