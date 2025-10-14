Legendární seriál Bridgertonovi se vrací. O skandální tajemství nebude nouze

Ve čtvrté řadě seriálu Bridgertonovi se děj přesouvá k bohémskému druhorozenému synovi Benedictovi (Luke Thompson). Přestože jeho starší i mladší bratr už našli štěstí v manželství, Benedict se do závazků příliš nehrne - až do chvíle, kdy na maškarním plese své matky potká okouzlující "dámu ve stříbrném".
Seriál Bridgertonovi je americké historické a romantické drama inspirované populárními romány Julie Quinnové. Děj se odehrává na počátku 19. století v alternativní verzi londýnské smetánky, kde na základě vládní politiky vládne rasová rovnost. Hlavním tématem jsou osudy osmi úzce svázaných sourozenců z mocné rodiny Bridgertonových, kteří hledají lásku a štěstí v rámci tehdejších společenských pravidel.
První série, která měla premiéru 25. prosince 2020, se soustředila na nejstarší dceru Daphne Bridgertonovou (Phoebe Dynevorová), která toužila najít vhodného ženicha, což zkomplikoval tlak společnosti, ale i pomluvy záhadné autorky populárního plátku Lady Whistledownové (Julie Andrewsová). Seriál je známý svou kombinací romantiky, dramatu, intrik a moderního pohledu na historickou éru.
Bridgertonovi jsou jedním z nejsledovanějších původně anglicky mluvených seriálů na Netflixu a mají již 3 série. Čtvrtou čeká premiéra právě začátkem roku 2026. K seriálu také patří prequel nazvaný Královna Šarlota: Příběh Bridgertonových, který sleduje osudy mladé královny Šarloty a jejího manžela Jiřího III.