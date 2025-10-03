Film

Oblíbený seriál Beverly Hills 90210 byl oknem na Západ. Co jeho hvězdy dělaly pak?

před 2 hodinami
Americký seriál Beverly Hills 90210 sledovali teenageři ve Spojených státech, ale i mimo ně. Pro české diváky pak "béháčko", vysílané jen pár let po listopadu 1989, představovalo jakési okno do Spojených států. Na obrazovkách se seriál z dílny Darrena Stara (později stál např. i za Sexem ve městě), produkovaný hvězdným Aaronem Spellingem, poprvé objevil před 35 lety, 4. října 1990.
Americký televizní seriál Beverly Hills 90210 se natáčel v letech 1990 až 2000.
Americký televizní seriál Beverly Hills 90210 se natáčel v letech 1990 až 2000.

Příběhy z exkluzivní střední školy v Beverly Hills si rychle oblíbily miliony teenagerů, ale i jejich rodičů. Seriál o dvojčatech Brendě a Brandonovi Walshových, kteří se do kalifornského Beverly Hills přistěhují z Minneapolisu v Minnesotě, byl v USA populární od samého začátku. Autoři přitom měli ambici nejen bavit, ale i vychovávat. Seriál původně sledoval osudy středoškoláků z bohatých rodin v kalifornské luxusní čtvrti Beverly Hills, později zachycoval jejich příběhy během vysokoškolských studií i po vstupu do života dospělých.

První epizody Beverly Hills byly relativně uzavřené a v každé z nich se řešil nějaký vážný problém: od řízení v opilosti přes střelné zbraně a první sex až po touhu uspět v kolektivu. Vše nakonec dospělo ke šťastnému konci, často díky zásahu férového Brandona či pomocné ruce jeho rodičů. A z nesnází plynulo pro diváky jasné poučení. Postupem času tento morální rozměr ze seriálu vymizel a jeho děj se proměnil v klasickou teenagerskou soap operu. Poslední epizodu odvysílaly americké televizní stanice 17. května 2000.

Účinkování v Beverly Hills 90210 bylo pro představitele hlavních rolí jasným vrcholem jejich kariéry. Žádný z herců nedostal po odchodu ze seriálu další zázračnou šanci. Možná i proto, že v době natáčení byli na vrcholu svých sil - teenagery z West Beverly High totiž vesměs hráli herci starší 20 let. Představitelce Andrey bylo v době vzniku prvních dílů bezmála 30. Vedlejší rolička v seriálu naopak pomohla rozjet kariéru budoucí dvojnásobné držitelky Oscara Hilary Swankové. Představitel Brandona Jason Priestley si zahrál i v několika celovečerních filmech. V roce 1995 například překvapil své fanynky rolí nájemného zabijáka ve filmu Můj nápadník je vrah.

