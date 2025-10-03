Oblíbený seriál Beverly Hills 90210 byl oknem na Západ. Co jeho hvězdy dělaly pak?

Příběhy z exkluzivní střední školy v Beverly Hills si rychle oblíbily miliony teenagerů, ale i jejich rodičů. Seriál o dvojčatech Brendě a Brandonovi Walshových, kteří se do kalifornského Beverly Hills přistěhují z Minneapolisu v Minnesotě, byl v USA populární od samého začátku. Autoři přitom měli ambici nejen bavit, ale i vychovávat. Seriál původně sledoval osudy středoškoláků z bohatých rodin v kalifornské luxusní čtvrti Beverly Hills, později zachycoval jejich příběhy během vysokoškolských studií i po vstupu do života dospělých.
První epizody Beverly Hills byly relativně uzavřené a v každé z nich se řešil nějaký vážný problém: od řízení v opilosti přes střelné zbraně a první sex až po touhu uspět v kolektivu. Vše nakonec dospělo ke šťastnému konci, často díky zásahu férového Brandona či pomocné ruce jeho rodičů. A z nesnází plynulo pro diváky jasné poučení. Postupem času tento morální rozměr ze seriálu vymizel a jeho děj se proměnil v klasickou teenagerskou soap operu. Poslední epizodu odvysílaly americké televizní stanice 17. května 2000.
Účinkování v Beverly Hills 90210 bylo pro představitele hlavních rolí jasným vrcholem jejich kariéry. Žádný z herců nedostal po odchodu ze seriálu další zázračnou šanci. Možná i proto, že v době natáčení byli na vrcholu svých sil - teenagery z West Beverly High totiž vesměs hráli herci starší 20 let. Představitelce Andrey bylo v době vzniku prvních dílů bezmála 30. Vedlejší rolička v seriálu naopak pomohla rozjet kariéru budoucí dvojnásobné držitelky Oscara Hilary Swankové. Představitel Brandona Jason Priestley si zahrál i v několika celovečerních filmech. V roce 1995 například překvapil své fanynky rolí nájemného zabijáka ve filmu Můj nápadník je vrah.
Mezi herci trochu vyčníval Luke Perry, snad díky tomu, jak scenáristé pojali jeho postavu. Trochu rebelský Dylan, který se i jako středoškolák musí umět postarat sám o sebe, byl miláčkem hlavně dívčího publika. A nezapomnělo se na něj ani po dvou dekádách od konce seriálu, v jehož pokračování se měli po letech sejít původní herci. Perryho předčasná smrt v březnu 2019 sice natáčení nezastavila, obnovený seriál ale po pouhém roce skončil. Loni v červenci podlehla v 53 letech rakovině herečka Shannen Dohertyová, která hrála v seriálu Brendu Walshovou.