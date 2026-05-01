Film

Sedm výrazných rolí Jiřiny Bohdalové. Jak se měnila herečka, která slaví 95 let?

Martin Pleštil

„Bohdalka“ je pojem. Herečka bytostně spjatá s televizní zábavou a mýtem “jedné z nás” slaví 95. narozeniny, přičemž první roli ztvárnila ještě jako dítě ve 30. letech. Jaké její filmy tedy zmínit? Výběr následujících sedmi titulů se pokusí ukázat pestrost jejích hereckých výkonů a zároveň kariérní vývoj.

Hvězda zvaná Pelyněk

Jan Tříska v roli Lojzíka a Jiřina Bohdalová jako temperamentní Tonka ve filmu Martina Friče Hvězda zvaná pelyněk (1964). Foto: Bontonfilm

V roce 1964 byla Jiřina Bohdalová již etablovanou herečkou výrazných vedlejších rolí. Ztvárňovala veselé ženy, které byly takzvaně slyšet, nikoli však výsadně v komediích. Role barové tanečnice Tonky ve filmu Hvězda zvaná Pelyněk se pro ni v mnohém stala přelomovou. Drama Martina Friče zpracovává krvavou událost konce 1. světové války, kdy se vojáci vrací domů, aby tam místo klidu nalezli bolest a deziluzi. Bohdalová zde propojila živelnost s křehkostí. Ztělesnila v literatuře i filmu oblíbený étos zdánlivě lehkých žen, kterými má společnost tendenci opovrhovat, avšak právě ony skýtají silnou empatii a lidskost. Tonka je tragickou figurou. Bohdalová (v kontextu své pozdější kariéru poněkud atypicky) hraje především skelnatýma očima, do nichž propisuje smutek, jen marně schovávaný za excentrickou povahu. Je stejně silná v subtilních i expresivních momentech, akcentovaných živelnou režií tehdy již tvůrčího matadora Martina Friče. Právě zde Bohdalová potvrdila, že zvládne náročné herecké úlohy, a především vyšší minutáž.

Mohlo by vás zajímat
Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu, vicepremiér, Andrej Babiš, premiér, politik

Přání úspěchu Babišovi s Havlíčkem. Pokárání Juchelky, uznání prezidentovi. A obdiv k lékařce

Ve svém pravidelném pořadu se redaktor Radek Bartoníček s nadhledem ohlíží za událostmi české politiky z uplynulého týdne. Zároveň se ale snaží být i pozitivní a ukazuje události a lidi, kteří si zaslouží obdiv. Tentokrát komentuje krátká videa, na kterých jsou politici jako premiér Andrej Babiš, prezident Petr Pavel či ministr Aleš Juchelka, ale také nepolitici, třeba lékařka ze záchranky.

