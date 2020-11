Seděl 20 let za to, že byl "mladej a černej". Netflix přibližuje osud Američana

Analýza kontrolního vzorku B potvrdila pozitivní dopingový nález u úřadujícího mistra republiky v cyklokrosu Emila Hekeleho. Vzorek obsahoval zakázané látky oxandrolon a clenbuterol. Třiačtyřicetiletému reprezentantovi hrozí víceletý zákaz činnosti, jezdec vědomý doping popírá.

Hekele podstoupil mimosoutěžní antidopingovou kontrolu s pozitivním výsledkem v září v závěru čtyřdenního reprezentačního soustředění. V letošním roce byl testován popáté. Domnívá se, že právě během téhož soustředění se do jeho těla zakázané látky dostaly.

"Látky oxandrolon a clenbuterol se do mého těla určitě dostaly bez mého vědomí, o tom jsem stoprocentně přesvědčený. S největší pravděpodobností se tak muselo stát na čtyřdenním reprezentačním srazu v Bělé pod Bezdězem," uvedl pro ČTK Hekele.

Podle něj mohlo dojít ke kontaminaci během stravování, nevylučuje ani úmysl jej cíleně poškodit. "Stravování na prvním společném reprezentačním soustředění jsme měli sice jako členové družstva zajištěné a bylo v režii cyklokrosové reprezentace, ale v běžné restauraci," uvedl Hekele.

Upozornil, že cyklokrosaři nemají vlastní kuchaře, kteří by garantovali nezávadnost a původ potravin. "Nelze tak vyloučit, ani potvrdit, že jídlo bylo zcela bezpečné a maso nemohlo být kontaminované. Čtyřdenní soustředění je také dostatečně dlouhé, aby mi kdokoliv cíleně dal něco do pití a dostal do mého těla úmyslně bez mého vědomí jakoukoliv látku," prohlásil Hekele.