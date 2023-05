Sean Penn hraje ostříleného zdravotníka. Pod tvrdou slupkou skrývá velké srdce

Americký herec Sean Penn na festivalu ve francouzském Cannes podpořil stávku hollywoodských scenáristů. Fakt, že navzdory jejich přání filmová studia odmítají omezit, do jaké míry může umělá inteligence pracovat s texty skutečných profesionálů, označuje dvaašedesátiletý držitel Oscara za "lidsky sprosté".

"Hodně se teď mluví o využití umělé inteligence. Přijde mi lidsky sprosté, že producenti zrovna v tomhle ohledu odmítají brát na scenáristy ohled," řekl Penn v pátek.

Neshoda ohledně použití umělé inteligence je jen jedním z důvodů, proč se Sdružení amerických scenáristů začátkem května nedohodlo se zástupci studií a streamovacích platforem sdružených v Alianci filmových a televizních producentů. Výroba nových filmů a seriálů v Hollywoodu se kvůli vyhlášené stávce zastavila po 15 letech. A tím problémy nekončí. Jak doplňuje agentura AP, o nových kolektivních smlouvách nyní s producenty začínají vyjednávat také sdružení režisérů a herců. To druhé dalo tento týden hlasovat mezi svými členy, zda vyhlásit stávkovou povinnost.

"Studia už dlouho kašlou na scenáristy, herce i režiséry. První, co bychom měli udělat, je přejmenovat sdružení producentů na sdružení bankéřů, protože přesně takhle se chovají," komentuje to Sean Penn. "Pro spoustu lidí, nejen scenáristů, je hrozně těžké, že teď nemohou pracovat. Nějak to dopadne, jen musíme počkat, která strana to vydrží déle," dodává.

Americký herec však na francouzskou Riviéru nepřijel, aby mluvil o stávce, nýbrž aby představil nový thriller nazvaný Black Flies. V tomto ponurém dramatu ztvárnil Penn hlavní roli po boku Tye Sheridana známého ze sci-fi Ready Player One. Film se odehrává v New Yorku a vypráví o tamních zdravotnících.

Jako předloha francouzskému režisérovi Jean-Stéphanu Sauvaireovi posloužila kniha Shannona Burkea nazvaná 911. V ní autor vylíčil, co zažil jako zdravotník, když v polovině 90. let minulého století zasahoval v sanitce okolo newyorské čtvrti Harlem zmítané nadužíváním cracku, tedy drogy na bázi kokainu.

Ve filmu Sean Penn hraje ostříleného zdravotníka Rutkovského, který mimo jiné zasahoval při teroristických útocích z 11. září 2001 a jenž má za sebou několik rozpadlých manželství. Tye Sheridan ztvárnil nezkušeného mladíka Ollieho. Oba už se na place jednou potkali, roku 2011 společně účinkovali v dramatu Strom života.

V novince dále účinkují bývalý boxer Mike Tyson v roli šéfa zdravotníků, Michael Pitt známý z filmu Funny Games USA nebo herečka Katherine Waterston, která na sebe upozornila snímkem Inherent Vice.

Podle britského deníku Guardian jsou zdravotníci ve filmu svědky přestřelky mezi gangy, domácího násilí, úmrtí lidí bez domova či situace, kdy žena závislá na cracku rodí v chatrči s injekční stříkačkou ještě zapíchnutou v rameni. Hrdinové opakovaně zasahují u napůl mrtvých osob, kolem nichž se v rozpadlých budovách už začínají slétat černé mouchy. Navzdory několika silným momentům je však příběh plný klišé a zbytečného machismu, zcela opomíjí ženy v rolích zdravotnic a celkově jen recykluje již dříve viděné, kritizuje Guardian.

Podle serveru Indiewire.com snímek skládá poctu zdravotníkům a bez příkras ukazuje každodenní realitu amerického zdravotnictví. Sean Penn podává místy špičkový výkon jako muž, jenž pod tvrdou slupkou skrývá velké srdce. Hekticky natočený film ale nedrží zcela pohromadě a jemnější sdělení nakonec zaléhá v neustálém jekotu sirén, smrti a násilí, míní časopis.

Black Flies je jedním z 21 titulů, které na festivalu v Cannes usilují o hlavní cenu, Zlatou palmu. Vítěz bude znám příští sobotu.

Video: Blbosti vylézají na povrch a rozmáhá se agresivita, říká Krobot