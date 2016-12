Scorsese chce digitálně omladit Roberta De Nira. Chystá s ním gangsterku Irishman

před 22 hodinami

Martin Scorsese má v plánu natočit gangsterku Irishman, ve které si titulní postavu zahraje Robert De Niro. Snímek vychází z americké knižní předlohy I Heard You Paint Houses, která mapuje život skutečného mafiána Franka "Irishmana" Sheerana, jenž se autorovi knihy přiznal k několika vraždám. Scorsese chce ukázat Irishmanovo mládí. Neplánuje však použít masky ani mladšího herce, ale digitální technologii, jak se serveru CinemaBland svěřil producent filmu. Podobnou technologii využil i Gareth Edwards, který její pomocí oživil v Rogue One generála Tarkina (Peter Cushing). Irishman by měl dorazit do kin v roce 2018. Začátek natáčení však nebyl zatím potvrzen, píše server IndieWire.

autor: mad