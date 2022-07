Sci-fi dron na červeném koberci. Ve Varech měl premiéru postapokalyptický film

Na festivalu v Karlových Varech začal boj o hlavní cenu Křišťálový glóbus. Diváci a porota v sobotu viděli dva evropské snímky z hlavní soutěže. Světovou premiéru mělo večer ve Velkém sále hotelu Thermal i koprodukční dystopické drama z blízké budoucnosti Vesper. Dramaturgové přehlídky ho označují za nejžánrovější snímek v soutěži.

Početnou delegaci, kterou na červený koberec přivezla čtyři auta, doprovodil před hotelem i v sále speciální dron. Ten má ve filmu důležitou roli, je jedním z protagonistů.

Vesper vznikl v koprodukci Litvy, Francie a Belgie. Velkofilm, také jeden z nejdražších v soutěži, má výrazný výtvarný koncept využívající kulis lesnaté litevské krajiny, silné herecké výkony i nápaditou hudební složku, uvádějí pořadatelé.

Třináctiletá hrdinka Vesper žije ve zdevastované krajině v domě se svým paralyzovaným otcem, je obklopena různými nebezpečími a především musí shánět obživu. Kromě toho ve své laboratoři experimentuje s biologickými materiály.

Příběh se odehrává poté, co se lidstvo pokusilo zabránit ekologické katastrofě. Začalo investovat do genetických manipulací, což se ale nepovedlo. Občanům se nedostává potravin a rozdělili se do několika více či méně privilegovaných skupin. Vesper jednoho dne najde v lese záhadnou ženu a začne doufat ve změnu. Ráda by se dostala do Citadely, místa, odkud mocní rozhodují o osudu zbytku světa.

Film natočili Litevka Kristina Buožytėová a Francouz Bruno Samper. Účinkují v něm z velké části mladí herci, starší generaci zastupuje Angličan Eddie Marsan, kterého festivalové publikum zná mimo jiné z jedné ze znělek, kde před dvěma desítkami let ztvárnil promítače.

Za doprovodu rodičů vedle něj na premiéru přijela i představitelka titulní role Raffiella Chapmanová.