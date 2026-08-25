Sázkařská mafie i darknet. Na obrazovky se chystá osmá řada Kriminálky Anděl

Nové případy, současná témata, výraznější vizuál a sehraný tým kriminalistů v podání Davida Švehlíka, Heleny Dvořákové, Marka Taclíka, Michala Novotného, Jiřího Dvořáka a Marty Dancingerové. To dle tvůrců přinese šestnáct nových epizod seriálu Kriminálka Anděl. Nova je začne vysílat od pondělí 31. srpna ve 20:20.
Tento seriál se na televizních obrazovkách objevuje už od roku 2008. Jeho osmá řada přináší nové případy, které se snaží reflektovat aktuální společenské problémy. Půjde tu o internetové podvody, zneužívání systému sociální péče, sázkařskou mafii napojenou na organizovaný zločin, vraždu elitního policisty i dětskou kriminalitu. Vyšetřování diváky zavede například na darknet nebo do nemocničního podzemí.
„Nová řada Kriminálky Anděl ale nechce jen pokračovat v tom, co se osvědčilo. Diváci samozřejmě dostanou to, co mají rádi – svůj oblíbený policejní tým, pečlivě vystavěné případy i překvapivé zvraty. Seriál jsme ale vylepšili. Proměnila se jeho vizuální podoba. Drobné efekty teď pomohou vyzdvihnout důležité detaily. Divák se díky tomu dostane ještě blíž k samotné policejní práci. Také jsme rozšířili okruh policejních poradců, abychom přinesli ještě více zkušeností ze současné praxe. Diváci tak uvidí vyšetřovací postupy, které v českém seriálu dosud nebyly,“ říká kreativní producent TV Nova Tomáš Grombíř.
Hned první premiérový díl s názvem Dům hrůzy otevře případ, který se zdál být už dávno vyřešený. O co v něm jde? Před čtyřmi lety zmizeli dva bratři, za jejichž smrt byl odsouzen jejich otec. Když se pak těla obou sourozenců náhodou najdou v podzemí opuštěné zahrady, kriminalisté mají původně jen doplnit starý spis. Postupně se ale začnou objevovat pochyby a nesrovnalosti...
V druhé epizodě zase narazí reportérka na darknetu na muže, který tvrdí, že před dvěma lety snědl mladou zdravotní sestru. Zpočátku působí jako pomatenec, jenže zná až příliš mnoho detailů a podle všeho se chystá udeřit znovu.
Osmá řada by také měla nabídnout více akčních scén. „Herci velkou část zásahů, rvaček a zatýkání zvládají sami, bez kaskadérských dublů,“ prozrazuje šéf kaskadérské skupiny Luděk Jelen a dodává: „Většinou to děláme tak, že si scénu nejdříve natočíme nanečisto. Podíváme se, jak vypadá, co v ní hrozí, a podle toho se rozhodneme, jestli ji zvládne herec, nebo jestli do některé části souboje či jiné akce nastoupí kaskadérský dubl.“
Kriminálka Anděl dlouhodobě patří k nejsledovanějším pořadům televize Nova. V podzimní sezoně 2025 dosáhla v cílové skupině 4+ průměrné sledovanosti 1 032 000 diváků.
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