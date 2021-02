Šarlatán má šanci na Oscara, postoupil do užšího výběru

Český film Šarlatán režisérky Agnieszky Hollandové se dostal do užšího výběru 15 filmů, které se uchází o nominace na Oscara v kategorii mezinárodní hraný film. Mezi "semifinalisty" se naopak nedostal slovenský snímek Zpráva, na němž se také podíleli čeští tvůrci. Hollandová uvedla, že postup trochu čekala, ale i tak byla nervózní.

Americká filmová akademie zveřejnila užší seznamy uchazečů o nejprestižnější filmové ocenění v devíti kategoriích. Do užšího seznamu v kategorii mezinárodní hraný film postoupilo 15 filmů, a ne deset jako v minulých letech.

"Upřímně řečeno jsem to trošku čekala, protože jsme všude byli zmiňovaní mezi filmy, které mají šanci. To bylo znamení, že máme naději. Ale pochopitelně občas to takhle nefunguje, takže jsme byli nervózní. Když s ničím nepočítáte, tak můžete mít jenom dobrou zprávu. A když s něčím počítáte, a ono se to nepodaří, tak je to zklamání," řekla dnes po půlnoci Hollandová. "Měla jsem hodně ohlasů od členů Americké filmové akademie, že se jim film opravdu líbí," dodala polská absolventka pražské FAMU.

Do 93. ročníku udělování Oscarů přihlásilo své filmy 93 zemí. Českému počinu budou v klání o sošku pozlaceného plešouna konkurovat například filmová díla z Francie, Bosny a Hercegoviny, Rumunska, Norska, Dánska a Ruska, ale také z neevropských zemí jako Chile, Guatemala, Írán, Mexiko nebo Tunisko.

"Budu ráda, když se teď dostaneme do té nejužší společnosti pěti nominovaných, což je tento rok velmi těžké," ví polská režisérka Šarlatána. "Vidím tam dva favority, takže to bude těžké a s celkovým vítězstvím a Oscarem spíše nepočítám. Je tam několik skutečně velmi silných filmů a ten náš je takový komorní," přemítá Hollandová.

Drama Šarlatán vzniklo podle scénáře Marka Epsteina a sleduje život léčitele a bylinkáře Jana Mikoláška, který léčil statisíce lidí, byl ale perzekvován nacisty i komunisty.

Z nynějšího výběru se bude nakonec o Oscara ucházet pět nominovaných filmů. Postupující budou oznámeni 15. března. Vítězové pak budou vyhlášeni na slavnostním udělování Oscarů v neděli 25. dubna.

Do užšího výběru se dostalo i Nabarvené ptáče

Do užšího výběru nominací na Oscary v kategorii mezinárodní hraný film už loni Americká filmová akademie vybrala i koprodukční drama Nabarvené ptáče českého režiséra Václava Marhoula. Česko loni uspělo také v kategorii krátký animovaný film, kde byl do užšího výběru zařazen krátkometrážní snímek Dcera studentky pražské Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění (FAMU) Darji Kaščejevové.

Akademie vybrala na užší seznamy také filmy, které mají ambici získat Oscary v dalších osmi kategoriích: Celovečerní dokumentární film, krátký dokumentární film, masky, původní hudba, původní píseň, krátký animovaný film, krátký film zachycující živou akci a vizuální efekty.

Mezi 15 celovečerních dokumentárních filmů z 238 přihlášených se dostal například rumunský Colectiv, který se zároveň ocitl na seznamu mezinárodních hraných filmů. Snímek odkrývá podvody v rumunském systému zdravotní péče na pozadí požáru v bukurešťském klubu Colectiv, který si v roce 2015 vyžádal 27 mrtvých a 180 zraněných. Ve výběru však nechybí ani americké snímky z produkce internetové televize Netflix Kripl kemp: Revoluce na kolečkách a Smrt Dicka Johnsona.

Podle agentury AP je poněkud překvapením nezařazení filmu The Dissident, jímž režisér Bryan Fogel přibližuje případ vraždy saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího z roku 2018.