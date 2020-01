Film Agnieszky Hollandové o léčiteli Mikoláškovi bude mít premiéru na Berlinale

Nový snímek polské režisérky Agnieszky Hollandové nazvaný Šarlatán bude mít světovou premiéru na jubilejním 70. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Berlíně. Koprodukční dílo s většinovou českou účastí a Ivanem Trojanem v hlavní roli bylo zařazeno do sekce Berlinale Special Gala, podobně jako třeba nový Pinocchio od Itala Mattea Garroneho.

V úterý o tom informoval Jiří Vaněk ze Státního fondu kinematografie, který vznik Šarlatána podpořil 13,3 miliony korun. Berlinale se koná od 20. února do 1. března. České biografy začnou snímek promítat 26. března.

"Slavnostní uvedení majoritně českého filmu na Berlinale je velkou poctou. Šarlatán nemá silné české zastoupení jen mezi herci, ale i českého scenáristu a další klíčové kreativní profese ve štábu," uvádí Helena Bezděk Fraňková, ředitelka Státního fondu kinematografie, který Šarlatána podpořil ve vývoji i výrobě. "Díky systému filmových pobídek se velká část natáčela v České republice," dodává.

V systému pobídek má projekt alokovaných 10,8 milionu korun. Při natáčení v Česku produkce utratila 58,9 milionu za služby českých firem a dodavatelů.

Scénář k Šarlatánovi napsal Marek Epstein. Inspiroval se skutečným příběhem léčitele Jana Mikoláška, který žil v letech 1887 až 1973 a bez ohledu na dobu či režim, a stejně tak bez lékařského vzdělání, diagnostikoval a bylinami léčil nemocné ze všech společenských vrstev. Navštěvovaly jej i celebrity, jako byli manželka Karla Čapka herečka Olga Scheinpflugová, malíř Max Švabinský nebo druhý komunistický prezident Antonín Zápotocký.

Právě po jeho smrti v roce 1957 byl Mikolášek odsouzen ve vykonstruovaném procesu.

"Léčitelství mě vždy zajímalo. To, že je nějaký člověk schopen se tak silně zahloubat do těla a duše jiného člověka, že zjistí, co v něm je. Mikolášek byl neuvěřitelně chytrý, intuitivní, ale zároveň racionální diagnostik, který dokázal bylinkářstvím lidem skutečně neuvěřitelně pomáhat," uvedla již před časem režisérka Hollandová.

Ve filmu se sešli otec a syn Ivan a Josef Trojanové, kteří hrají léčitele Mikoláška v různých obdobích jeho života. Na plátně se objeví také další Trojanův syn František nebo Martin Myšička, Jaroslava Pokorná, Jan Budař, Václav Kopta či Miroslav Hanuš.

Jedenasedmdesátiletá polská režisérka Agnieszka Hollandová je absolventkou pražské FAMU. Její snímky získaly mnoho ocenění, například titul Evropa, Evropa z roku 1990 obdržel Zlatý glóbus a nominaci na Oskara pro scénář.

V Česku je Hollandová známá především díky oceňované minisérii o Janu Palachovi Hořící keř, kde si zahrál právě Ivan Trojan.

Hollandová před třemi roky na Berlinale dostala cenu Stříbrný medvěd za film Přes kosti mrtvých, vloni byla nominována na Zlatého medvěda pro nejlepší film s Panem Jonesem. Tento snímek vypráví o velšském novináři Garethu Jonesovi, který ve 30. letech minulého století jako první západnímu světu popsal hladomor na Ukrajině a později zřejmě zemřel rukou sovětské tajné policie NKVD.

Autorka režírovala například i dva díly úspěšného amerického seriálu House of Cards, část série The Wire - Špína Baltimoru nebo polského dystopického 1983 natočeného pro on-line platformu Netflix.

Film Šarlatán vznikl v evropské koprodukci České republiky, Irska, Polska a Slovenska, za českou stranu jej produkuje společnost Marlene Film Production. Koproducenty jsou i Česká televize a Barrandov Studio.