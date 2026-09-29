Sacha Baron Cohen v novém filmu opráší postavu rapera. Ali G je zpátky a zase vadí

Extravagantní oblečky, hlava v oblacích a netradiční lingvistické kreace. Je to více než 20 let, co Sacha Baron Cohen vytvořil postavu: Aliho G. Z neznámého britského komika se tehdy stal fenomén, který si dělal legraci z politiků, celebrit i samotných hranic dobrého vkusu. Teď se svérázný raper vrací v novém filmu Ali G: Who Iz I?. Snímek má mít českou premiéru 22. října.
Sacha Baron Cohen nebyl před vznikem Aliho G úplným televizním nováčkem, ale pro většinové publikum byl stále relativně neznámým. Zásadní zlom však přišel v roce 1998, kdy se jeho postava objevila v britské satirické show The 11 O'Clock Show na Channel 4. Aliho G jeho tvůrce stylizoval jako bílého britského mladíka z předměstí, který se zoufale snaží působit jako gangsta raper z americké hiphopové kultury. Do britské angličtiny vpašoval pokrouceně vtipné neologismy a neortodoxní styl oblékání. Zároveň se choval, jako by byl respektovaným odborníkem na politiku, sex, kriminalitu nebo mezinárodní vztahy. Ali G totiž všude byl a všechno znal.
Možná ještě zajímavější než samotný humor pro Cohena bylo, když zjistil, že mu lidé jeho novou roli bezmezně věří. Využil tedy toho, že ho ještě nikdo téměř neznal, a do své kreace se obul naplno. Začal dělat rozhovory s lidmi, kteří netušili, že mluví s fiktivní postavou. Mezi jeho terče patřili politici, akademici, vojáci i další veřejně známé osobnosti. Mluvil tak například s manželi Beckhamovými nebo tehdy ještě budoucím prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem, kterému se snažil prodat bláznivý nápad na ochranné rukavice na zmrzlinu, aby si milovníci mražené pochoutky při její konzumaci nezamazali ruce.
Ali G, reportér Borat a Brüno
Úspěch byl dostatečný na to, aby Ali G dostal vlastní pořad. Da Ali G Show se poprvé vysílala na Channel 4 v roce 2000. První britská série měla šest epizod, přičemž jádrem byla myšlenka, že se komikova postava ocitá v reálném světě a interaguje s nic netušící veřejností. Právě v Da Ali G Show se objevily i další Cohenovy figury, jež se postupně dočkaly vlastních filmů: kazašský reportér Borat Sagdiyev a rakouský homosexuální módní novinář Brüno Gerhard.
Pořad kritiku rozdělil. Jedni mu vyčítali velmi hrubý a trapný humor balancující na hraně přípustnosti, v očích jiných šlo například o zajímavý vhled do britské politiky. Tím, že Cohen nerespektoval žádná pravidla vedení rozhovorů, dostával své hosty do nečekaných situací (například přesvědčil velmi konzervativního britského poslance Neila Hamiltona, aby si s ním zakouřil marihuanu).
Hraný film nefungoval tak jako autenticita
Ali G se pak jako první z Cohenových výtvorů dočkal v roce 2002 i vlastního filmu nazvaného Ali G Indahouse (volně přeloženo Ali G se hlásí). Film je na rozdíl od pořadu klasickou hranou komedií a Ali dostává skutečný příběh. Když hrozí uzavření komunitního centra ve Staines, Ali se zapojí do politiky a nevědomky se stane součástí spiknutí, jehož cílem je svržení britského premiéra. Ve filmu se objevili například Michael Gambon, Charles Dance nebo Martin Freeman. Cohen se podílel také na scénáři, který napsal spolu se svým dlouholetým spolupracovníkem Danem Mazerem.
Protože už ale nešlo o podvratnou komedii s autentickými reakcemi, ale „jen“ o hraný film, kritické reakce byly poněkud vlažné. Například agregátní server Rotten Tomatoes uvádí 59 procent pozitivních recenzí. Film získal pověst záměrně vulgární a značně přímočaré komedie. Na ČSFD fanoušci snímek hodnotí 64 procenty. Ali G Indahouse měl rozpočet okolo pět milionů liber a celosvětově vydělal zhruba 17 milionů liber.
Raper v dočasném důchodu
Cohen mezitím nezůstal jen v Británii. Da Ali G Show se přesunula na HBO, kde vznikly další dvě série. Ty se natáčely ve Spojených státech a Ali G dostal ještě větší prostor pro své bizarní rozhovory.
Když Cohen v roce 2006 vyrukoval se snad ještě subverzivnějším filmem s extrémně dlouhým oficiálním názvem Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu, ve kterém dal prostor své druhé nejslavnější postavě, dostavil se celosvětový úspěch. Pro Cohena začalo být nemožné tvořit autentický obsah přímo z ulic, protože už ho zkrátka každý poznával. Nikdo už nevěřil, že Ali G je skutečný člověk, a tak musel bílý raper s afroamerickou krví odejít na odpočinek.
Ten ale překvapivě netrval příliš dlouho. Ali G se objevil například v roce 2012 při předávání British Comedy Awards, kde Cohen v postavě převzal cenu za celoživotní přínos. O dva roky později se raper vrátil v pořadu Ali G: Rezurection, který kombinoval nový materiál s archivními záběry z původní show. Vznikla jedna jediná série, než se Ali G znovu odporoučel.
Češi, Borat podruhé a nečekaný comeback
Češi mají Cohena velmi v oblibě, nejspíš díky smyslu pro humor. Nelze nezmínit kauzu z roku 2017, kdy šestice českých turistů dostala v Astaně v Kazachstánu pokutu asi 1500 korun za každého. Důvodem bylo veřejné nošení velmi odhalujících plavek přezdívaných mankini nebo boratky, které proslavil právě Cohenův Borat. Herec se s celou šesticí sešel v Londýně, pokutu za ně zaplatil a pozval je na pivo.
Ačkoliv v roce 2020 Cohen Borata úspěšně oživil ve filmu Boratův navázaný telefilm, o Alim G se již nemluvilo. V červenci 2026 přišla zpráva, která proto překvapila i komikovy skalní fanoušky. Cohen tajně natočil nový film s tímto raperem. Produkce probíhala bez větší publicity a podrobnosti o příběhu zůstávaly dlouho utajené.
Novinka se jmenuje Ali G: Who Iz I? (volně přeloženo Ali G: Gdo já sem?) a podle dostupných informací navazuje jak na původní Da Ali G Show, tak na Ali G Indahouse. Zároveň se Cohen tentokrát ujímá i režie, takže půjde o jeho první celovečerní film, kde si vyzkouší i roli režiséra.
Rasové stereotypy jako zdroj humoru?
O ději toho zatím příliš známo není, ale víme, že by Ali G po letech poflakování, rýmování a hulení měl zjistit, že jeho přítelkyně Julie (Morgana Robinsonová) je v osmém měsíci těhotenství. Aby uživil jeden hladový krk navíc, bude se muset vydat do Ameriky a oprášit zašlou slávu. Julie vystupovala i v prvním díle Ali G Indahouse, kde ji hrála Kellie Brightová.
To by ale nebyl Cohen, aby se ještě před premiérou neobjevily problémy. Po zveřejnění traileru v srpnu 2026 začali aktivisté a některé organizace vyzývat britská kina, aby film nepromítala. Kritika se znovu soustředí na to, že Ali G podle nich používá rasové stereotypy jako zdroj humoru. Ali G ve zveřejněné ukázce například vystupuje v oděvu typickém pro rastafariánskou kulturu z Jamajky. Kampaň vedená organizací NewsCord podle dostupných zpráv nasbírala desítky tisíc stížností a britský řetězec kinosálů Picturehouse uvedl, že film v době premiéry nemá v plánu uvést.
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