S jedním eurem na den napříč Asií. Prima uvede novou reality show Asia Express

Celosvětově úspěšná dobrodružná reality show Asia Express se v neděli 22. února poprvé představí v české verzi (nejprve na prima+ a 1. března pak na Primě). Průvodci Jakub Štáfek a Václav Matějovský diváky provedou soutěží, v níž se různorodé dvojice známých i neznámých osobností vydají na náročnou cestu zeměmi Asie.
Každý tým má k dispozici pouhé jedno euro na den a jediný cíl – dorazit do cíle rychleji než ostatní. Na trase je čekají fyzicky i psychicky náročné úkoly, neznámé prostředí i tlak neustálého rozhodování. Dvojice se nevyhnou souboji s vlastními hranicemi i neúprosným tempem soutěže v prostředí Laosu, Kambodže a Thajska.
Účastníci získají zkušenosti a zážitky, ke kterým by se jako běžní cestovatelé jen těžko dostali. A diváci budou mít možnost objevovat krásy i nástrahy exotických zemí společně s nimi. Vítěze čeká atraktivní finanční výhra.
Celosvětově úspěšný dobrodružný formát Asia Express si získal miliony fanoušků ve více než dvaceti zemích světa – fenoménem se stal především ve Francii, kde ho vysílají už dvacet let, ale úspěšný byl také v Itálii a Španělsku.
„Máme za sebou obrovské dobrodružství. Na dno si sáhli nejen soutěžící, ale také náš štáb. Natočili jsme tisíce hodin materiálu, abychom už brzy vzali na tuhle jízdu i diváky Primy a prima+,“ říká režisér projektu Michal Varga.
„Naši účastníci se vydali na cestu s minimálním budgetem a museli se spolehnout na vlastní důvtip, ochotu místních obyvatel a trochu štěstí. Putovali stopem, pěšky nebo tuktuky jenom s batohem a odhodláním dojít až do cíle, během cesty urazili 3500 kilometrů. To vše samozřejmě bez mobilního telefonu. Na každém kroku na ně čekaly výzvy, které měly prověřit jejich vzájemnou důvěru, fyzické síly i schopnost fungovat v úplně jiném světě,“ dodává Varga.
„Asia Express je formát, který dlouhodobě patří mezi nejsilnější reality show na mezinárodním trhu. Nabízí autentické emoce, napětí i skutečné lidské příběhy v extrémních podmínkách. Jsme přesvědčeni, že právě tato kombinace osloví české diváky a že se Asia Express stane jedním z pilířů naší programové nabídky na Primě i na prima+ pro letošní jaro,“ říká programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek.
Adrenalinový závod Asia Express je nejen testem rychlosti, vytrvalosti a strategického myšlení, ale také cestou do nitra lidských vztahů.
„Diváci dnes hledají skutečné emoce a silné příběhy – a přesně to Asia Express nabízí. Nejde jen o cestování nebo soutěž, ale o také vztahy, rozhodování pod tlakem a momenty, které nelze nahrát ani zopakovat,“ říká Samuel Jaško, ředitel R&E.
