Rusové neuvidí filmy Batman ani Morbius. Hollywood by za ně nedostal zaplaceno

Jen několik dnů před uvedením filmové studio Warner Bros. zrušilo ruskou premiéru nového Batmana. A superhrdina není jediný, koho tamní diváci v dohledné době neuvidí. Po ruské invazi na Ukrajinu se Hollywood rozhodl zastavit distribuci svých děl v zemi, která bezdůvodně napadla sousední stát.

Společnosti Warner Bros., Walt Disney Company a Sony Pictures v pondělí oznámily, že "pozastavují" uvádění svých filmů v Rusku. Všechna tato studia v příštích týdnech chystala významné premiéry, píše agentura AP.

Časopis Hollywood Reporter dodává, že rozhodnutí zřejmě souvisí s nejnovějšími sankcemi, které na Rusko uvalil Západ. Po odstřižení velké části země od mezibankovního systému SWIFT, přes nějž si posílají peníze tisíce bank a finančních institucí po celém světě, by hollywoodská studia patrně stejně neměla, jak od ruských distributorů obdržet peníze z prodeje vstupenek.

Mezi filmy, které Rusové v dohledné době neuvidí, patří především nová verze Batmana režírovaná Mattem Reevesem s Robertem Pattinsonem v hlavní roli. Od čtvrtka ji začnou promítat české biografy. "Vzhledem k humanitární krizi na Ukrajině společnost WarnerMedia pozastavuje uvedení svého celovečerního filmu The Batman v Rusku," uvedl mluvčí studia. "Vývoj situace budeme i nadále sledovat. Doufáme v rychlé a mírové řešení této tragédie," dodal. Warner Bros. v dalších měsících chystají pokračování ságy Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství nebo animovanou DC Ligu supermazlíčků.

Jiná společnost Walt Disney Company chtěla v Rusku 10. března uvést animovaný dobrodružný film Proměna od studia Pixar.

"Vzhledem k nevyprovokované invazi na Ukrajinu a tragické humanitární krizi pozastavujeme uvádění filmů do kin v Rusku, včetně Proměny," uvedl Disneyho mluvčí. "Budoucí obchodní rozhodnutí učiníme podle toho, jak se bude situace vyvíjet. Do té doby vzhledem k rozsahu začínající uprchlické krize spolupracujeme s našimi partnery z neziskového sektoru na poskytnutí první pomoci i humanitárních potřeb uprchlíkům," dodal. K dalším Disneyho očekávaným hitům patří Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství, který by měl mít premiéru v květnu.

Ukrajinská filmová akademie už v sobotu zveřejnila petici vyzývající k mezinárodnímu bojkotu ruského filmového průmyslu.

Americká obchodní asociace Motion Picture Association, která podle Hollywood Reporteru patří k nejvlivnějším lobbistickým organizacím pro velká studia i platformy jako Netflix, v pondělí odsoudila ruskou invazi na Ukrajinu. "Jménem našich členských společností, které stojí v čele filmového, televizního a streamovacího průmyslu, vyjadřujeme co nejsilnější podporu ukrajinské tvůrčí komunitě, která je plná života a stejně jako všichni lidé si zaslouží žít a pracovat v míru," napsali Američané.

Rusko není pro Hollywood tak důležitým trhem jako například Čína, v celosvětovém měřítku kasovních tržeb se ale obvykle řadí do první desítky zemí. Vloni hollywoodské snímky v Rusku utržily 601 milionů dolarů, což představuje zhruba 2,8 procenta z celosvětových 21,4 miliardy dolarů, spočítala agentura Reuters.

Novinka společnosti Sony, dobrodružný film Uncharted s hercem Tomem Hollandem v hlavní roli, za poslední dva týdny v Rusku utržila asi 20 milionů dolarů. Také Sony už se ale připojilo k rozhodnutí svých hollywoodských kolegů. "Vzhledem k probíhajícím vojenským akcím na Ukrajině a z nich plynoucí nejistotě a humanitární krizi, která se v tomto regionu odehrává, pozastavujeme naše plánované uvedení do kin v Rusku, včetně nadcházejícího uvedení filmu Morbius," uvedla společnost.

Morbius je nový příběh ze světa Spider-Mana, premiéru má mít na začátku dubna. Hlavní roli v něm ztvárnil zpěvák a herec Jared Leto. "Naše myšlenky a modlitby jsou se všemi, kteří byli touto krizí zasaženi, a doufáme, že bude rychle vyřešena," dodala Sony.