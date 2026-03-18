18. 3. Eduard
Film

Rusko viní tvůrce filmu Pan Nikdo proti Putinovi z nezákonného natáčení dětí

ČTK

Ruská rada pro lidská práva působící při prezidentovi Vladimiru Putinovi ve středu obvinila tvůrce oscarového dokumentárního snímku Pan Nikdo proti Putinovi z toho, že použili záběry nezletilých bez souhlasu jejich rodičů. Podle agentury AFP jde o první oficiální reakci Moskvy na tento film kritizující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, který vznikl v česko-dánské koprodukci.

Pan nikdo proti Putinovi
Učitel a spolurežisér Pavel Talankin v dokumentárním filmu Pan Nikdo proti Putinovi (2025).Foto: Externí
Záběry pořídil režisér a jedna z postav dokumentu Pavel Talankin, který v Rusku pracoval jako učitel. Dokumentují propagandu na škole v jednom městě za Uralem zejména v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Předtím, než frustrovaný učitel z Ruska v roce 2024 uprchl, se rozhodl zaznamenávat nejen státem nařízené aktivity, ale i ostatní dění ve škole a mimo ni.

Ruská rada pro lidská práva na telegramu uvedla, že se obrátila na organizátory cen Oscar a na generálního ředitele organizace UNESCO. Žádá také, aby americká filmová akademie prověřila, zda je dílo v souladu s etickými a právními normami uplatňovanými při udělování cen.

Podle rady byly záběry nezletilých použity bez souhlasu rodičů či zákonných zástupců dětí a také v rozporu s omezeným účelem, pro který byly původně pořízeny ve školním prostředí. Rada také tvrdí, že se rodiče a zákonní zástupci dětí vystupujících ve filmu obrátili na ruské úřady, aby chránili práva svých potomků.

Kreml se ke snímku, který v neděli 15.3. v Los Angeles získal Oscara za nejlepší dokumentární celovečerní film, opakovaně odmítl vyjádřit. "Ten film jsem neviděl," uvedl o den později mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Film se rovněž neobjevuje v přehledu výsledků Oscarů, který v neděli zveřejnila ruská státní agentura RIA Novosti.

Mohlo by vás zajímat
Aftermath of an Israeli strike, following an escalation between Hezbollah and Israel, in Beirut
ŽIVĚ Íránský ministr bezpečnosti Chatíb je mrtvý, tvrdí Izrael

Izrael při vzdušném útoku na Írán v noci na dnešek zabil íránského ministra bezpečnosti Esmáíla Chatíba. Podle agentury Reuters to uvedl izraelský ministr obrany Jisrael Kac a dodal, že během středy přijdou "významná překvapení". Írán smrt ministra zatím nepotvrdil.

Marhanec, Záporoží, Záporžská jaderná elektrárna, Ukrajina
ŽIVĚ Rusko plánuje nastěhovat 114 tisíc lidí na okupovaná území Ukrajiny

Rusko plánuje do roku 2045 přesunout na okupovaná území na Ukrajině téměř 114 tisíc lidí. Vyplývá to z rozvojových plánů ruských státních institucí, které se týkají částečně obsazených oblastí na východě a jihu země, jež Moskva považuje za své. Podle dostupných údajů zůstává značná část těchto regionů nadále pod ruskou kontrolou.

matka, dite, mobil, instagram, zena
Čas u mobilu či televize tráví pravidelně 55 procent kojenců

Celkem 55 procent dětí mladších než 12 měsíců pravidelně tráví čas u mobilu, tabletu či televize. Více než hodinu denně tato zařízení sleduje 41 procent batolat od jednoho do dvou let. Mezi předškoláky je to 68 procent dětí. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM, který ve středu novinářům představil spolek Zvedni hlavu a Nadace O2.

