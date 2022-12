Rusy už čeká jen týden s Mickey Mousem. Disneyho nahradí nová televize Slunce

Slunce začne vysílat příští středu 14. prosince v šest hodin ráno. Hodlá se zaměřovat na animované filmy i seriály vyrobené převážně, avšak nikoliv výhradně v Rusku. První dny uvede například španělský animovaný snímek o gorilím samečkovi nazvaný Snížek, bílý kožíšek. Diváky čekají také ruské komedie Zavtrak u papy od režisérky Marije Kravčenkové nebo Kuchňa v Pariže filmaře Dmitrije Ďjačenka.

K provozovatelům patří společnost Merkurij kontent producenta Eduarda Ilojana. "Teď bude Slunce dostupné Rusům 365 dnů v roce," slibuje šéf kanálu Ruben Oganesjan.

Disney Channel v Rusku sledovalo až několik milionů lidí denně, podle tamní agentury Mediascope patřil k nejoblíbenějším dětským stanicím. Licenci od cenzurní agentury Roskomnadzor získal roku 2010, kdy nahradil kabelovou televizi Jetix.

Po únorovém zahájení ruské invaze na Ukrajinu firma Walt Disney Company oznámila, že v zemi pozastavuje veškeré podnikání včetně licencování dalšího obsahu a produktů, avšak že své televize nemůže ze smluvních důvodů vypnout okamžitě.

Koncem září přestaly fungovat webové stránky Kanal.disney.ru, stejně tak postupně zhasly i sociální sítě ruského Disney Channelu. Doteď ale stále vysílal, doplňuje Kommersant.

Podle agentury Mediascope zhruba 10 procent ruských diváků sledovalo stanice, které od zahájení invaze ze země odešly. Patřily k nim Discovery, Animal Planet, Eurosport, Nickelodeon, MTV nebo Paramount Comedy. Některé z nich reagovaly na to, když v březnu prezident Vladimir Putin podepsal zákon kriminalizující šíření údajných dezinformací o armádě a diskreditaci ozbrojených sil.

„Pravda je to, co chce car. To, co vytváří hezký obraz Ruska. Není svobodný tisk a jediný svobodný prostředek je v románech, říká Martin C. Putna. | Video: Daniela Písařovicová