Rudolf Hrušínský mladší už nerybaří, ale stále točí seriál. V říjnu slaví 80 let

Umělec pocházející ze slavného hereckého rodu už sice neprovozuje galerii v Plané, kde vystavoval své obrazy, a vzhledem k tomu, že mu ukradli rybářské náčiní, se nemůže věnovat ani své velké zálibě, lovu ryb, ale zatím stále natáčí seriál Ulice. Rudolf Hrušínský mladší v pondělí 5. října oslaví osmdesáté narozeniny.
"Přišel jsem o všechno, v létě mi ukradli veškeré rybářské vybavení, takže mě z toho, co jsem si celý život shromažďoval, nezbylo vůbec nic. Teď jsem před takovým rozcestím, jestli si to pořídím znovu, nebo přestanu rybařit," sdělil v rozhovoru pro ČTK Hrušínský.
Malířské potřeby mu sice zůstaly, ale už léta se výtvarné činnosti nevěnoval. "Stojan mám, barvy a štětec také, i když se obávám, že mě už ztvrdly. Tak to na mě stále ještě čeká," uvedl.
Hrušínský mladší, syn legendárního herce Rudolfa Hrušínského, bratr herce Jana Hrušínského a otec herce Rudolfa Hrušínského nejmladšího s více než 150 rolemi pokračuje v rodinné tradici. Zahrál si v seriálech Cirkus Humberto, Dobrodružství kriminalistiky, Zdivočelá země nebo Hospoda, ale většina televizních diváků ho zná jako domovníka Vlastimila Peška v seriálu TV Nova Ulice, kde hraje od roku 2005.
"Musím říct, že mě Ulice pořád baví. A zatím v omezeném množství a úměrně věku stále natáčím," podotkl.
Od ledna loňského roku je Hrušínský mladší v angažmá Divadla Bez zábradlí, kde tento týden opět hrál v bláznivé francouzské komedii Blbec na večeři. "Je to hra, kterou napsal skvělý autor Francis Veber a kterou v Divadle Bez zábradlí režíroval stejně skvělý režisér Jiří Menzel. A hraje se mi skvěle," konstatoval.
Původně to vypadalo, že z Rudolfa Hrušínského mladšího nebude herec, ale hudebník – na Státní konzervatoři v Praze studoval hru na akordeon a klavír. Teprve v pomaturitním ročníku přešel na DAMU, kterou absolvoval v roce 1974.
Hrušínský mladší se objevil v mnoha filmech jako například Signum laudis, Jára Cimrman ležící, spící, Rozpuštěný a vypuštěný, Dobří holubi se vracejí nebo Obecná škola. Nejvíce si však cení těch, které režíroval Jiří Menzel. "Já miluju všechny Menzelovy filmy a vždycky jsem je miloval, ať jsem v nich hrál, nebo nehrál," uvedl herec z Menzelových snímků Postřižiny, Slavnosti sněženek nebo Obsluhoval jsem anglického krále.
Proslavil se také jako mechanik Drápalík v komedii Vesničko má středisková nebo jako svérázný vojenský doktor Hořec ve filmu Černí baroni.
Za roli v Zelenkově povídkovém filmu Knoflíkáři (1997) byl nominován na Českého lva v kategorii Nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. Zahrál si zde v povídce Pitomci po boku Evy Holubové.
V poslední době se v bulvárním tisku objevovaly zprávy o zdravotních problémech Hrušínského, pražský rodák se však cítí úměrně svému věku. "Osmdesátka je dobrý věk, protože jak říkal František Ringo Čech, nehrozí mi předčasné úmrtí," sdělil Hrušínský mladší, který se podle svých slov v životě nedrží žádného kréda. "Já se držím hole, abych neupadl," prohlásil.
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