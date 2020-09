Roztleskával krajní pravici, Giuliani na něj volal policii. Cohen natočil Borata 2

Borat je zpět. Anglický komik a herec Sacha Baron Cohen natočil pokračování své satirické komedie z roku 2006 nazvané Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu.

Druhý díl uvede videotéka Amazon Prime ještě před americkými prezidentskými volbami, které připadají na 3. listopadu, píše agentura AP.

Že získal celosvětová práva na distribuci snímku, Amazon potvrdil v úterý. Podle dřívějších zpráv oborových médií se novinka jmenuje Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan, volně přeloženo Borat: Dar pornografické opice viceprezidentovi Michailu Pencovi ve prospěch nedávno pokořeného kazašského národa.

Zprávy o pokračování Borata se na filmových webech objevovaly v průběhu léta, kdy Cohen za pandemie koronaviru natáčel.

Začátkem července Rudy Giuliani, právní poradce prezidenta Donalda Trumpa, zavolal na Cohena policii poté, co ho komik navštívil v převleku. "Přiběhl v šíleném, podle mě transgenderovém růžovém oblečku. Byly to krajkové růžové bikiny," popsal Giuliani společenské rubrice Page Six bulvárního listu New York Post.

Už v červnu byl Cohen spatřen na demonstraci krajní pravice v Olympii, hlavním městě státu Washington, kde se vydával za sponzora akce a snažil se dav rozezpívat písní zesměšňující epidemiologa Anthonyho Fauciho z amerického Národního ústavu pro alerige a infekční nemoci, zakladatele Microsoftu Billa Gatese a další zastánce nošení roušek.

Filmový časopis Deadline.com napsal, že Cohen při práci na filmu doslova riskoval život a při dvou natáčecích dnech měl na sobě neprůstřelnou vestu.

Podle webu Collider.com už Cohen hotovou verzi nového Borata promítl vybraným osobnostem z filmového průmyslu. Na distribuci s internetovou videotékou Amazon, která má zákazníky ve 240 zemích světa, se dohodl proto, že v některých městech USA jsou momentálně vzhledem k pandemii stále zavřená kina.

Postavu fiktivního televizního reportéra Kazašské státní televize Borata Sagdijeva si Cohen vymyslel v pořadu Da Ali G Show. Film o Boratovi, jejž roku 2006 natočil Larry Charles, celosvětově utržil 262 milionů dolarů a byl nominován na Oscara za nejlepší adaptovaný scénář, dodává agentura AP.

V českých kinech Borata vidělo 284 tisíc lidí, utržil 15,8 milionu korun.