Film

„U Duchoně byla klíčová rozhodnutí, která dělal,“ říká režisér filmu Peter Bebjak

Martin Pleštil
před 14 minutami
Je jedním z nejvytíženějších režisérů v Česku i na Slovensku. Peter Bebjak má na svém kontě například úspěšné krimi seriály jako Případy 1. oddělení, Devadesátky či Matematika zločinu, ale třeba také oceňované drama Herec s Janem Cinou v hlavní roli. Nyní do českých kin vstoupil jeho nejnovější, tentokrát životopisný snímek Duchoň o slovenské pěvecké hvězdě 70. a 80. let.
Slovenský režisér Peter Bebjak často točí i v České republice. Jeho zatím nejnovějším filmem je životopisný snímek Duchoň
Slovenský režisér Peter Bebjak často točí i v České republice. Jeho zatím nejnovějším filmem je životopisný snímek Duchoň | Foto: Matej Slávik

Barevný a ambivalentní portrét zpěváka s živelným hlasem Karola Duchoně měl premiéru na festivalu v Karlových Varech. Na Slovensku šel do široké distribuce minulý týden a nasbíral přes 100 tisíc diváků, čímž potvrdil lokální oblibu životopisných filmů. Snímek Duchoň v klipovitém a stylizovaném pojetí nabízí nuancovaný obraz normalizačního zábavního průmyslu a muže, jenž v pomíjivě krásném alkoholovém opojení stupňoval životní tempo a stal se symbolem slovenské kultury, čehož straníci náležitě využívali.

V exkluzivním rozhovoru pro Aktuálně.cz Peter Bebjak dává nahlédnout do zákulisí natáčení snímku Duchoň. Jak vznikala dobová atmosféra filmu? Má režisér rád překvapení na place? A co všechno dělal, aby pronikl do popkultury 70. a 80. let?  

Duchoň
Duchoň
Duchoň
Duchoň
Duchoň Zobrazit 5 fotografií

Film vychází z divadelní inscenace Jiřího Havelky Zem pamätá. Do jaké míry jste se režijně již načrtnutého plánu držel?

Režijní koncepce vycházela z klipovitosti, která je v inscenaci už obsažená, a to především co se vyprávění týče. Nebrali jsme to však jedna ku jedné. V divadle je hlavní herec uprostřed jeviště na běžícím pásu, zatímco kolem něj se mění svět. Jazyk a způsob, jakým je to napsané, jsme samozřejmě museli uzpůsobit pro film.

Jak bylo těžké divadelní předlohu překlopit do filmu?

U divadla můžete lépe pracovat s představivostí, nevadí vám, že herec nevypadá jako Duchoň nebo že nemá podobný hlas. Pokud byste tohle udělali ve filmu, v divácích to vzbuzuje jiné, řekněme "artovější" podněty. Proč nevypadá jako on? Kino ale není jen pro artové publikum, musí být také mainstreamové. K protagonistovi by si měl divák najít cestu a neměli bychom mu klást překážky, které by mu bránili ho přijmout.

Osobně snímek vnímám jako pomyslný videoklip Duchoňova života, vyprávění se tu uchyluje ke zkratkovitosti. Vy se ale většinou orientujete na klasičtější naraci. Byl pro vás tento kolážovitý styl velkou výzvou?

Já u filmu miluju především to, že při jeho natáčení můžu hledat pro mě nový žánr. Přemýšlím, jak ho uchopit, jak s ním pracovat. A to ve spolupráci s kolegy. V podstatě si ten žánr přivlastňujeme. Neustále nás to nutí se učit. Je pro mě důležité, abych neopakoval stále stejné věci. 

Děláte si storyboardy?

Ty si dělám jen v případě, že je záběr technicky nebo inscenačně náročný, především ve vztahu ke kameře. Líbí se mi, když mě na natáčení něco překvapí. A stejně tak to baví i kameramana Martina Žiarana a ostatní kolegy. Najednou jsme třeba na nějaké lokaci a herec přijde s něčím zajímavějším, tak to zapracuju. Tím, že nad scénářem neustále přemýšlím dávno před jeho realizací, mám ho v sobě svým způsobem vyřešený. A na natáčení si pak můžu dovolit změny. Samozřejmě jak které a jak kdy. Mám ale rád ty momenty, kdy mě něco překvapí, nadchne, a díky tomu můžu přetvořit celou scénu, aniž bych změnil její vyznění.

Duchoň je lokačně pestrým filmem, natáčelo se v několika ateliérových a především barevných kulisách. Jak jste hledali tu správnou míru stylizace?

Jde o společnou práci mě jako režiséra, kameramana, kostýmního výtvarníka, architekta, maskéra a spousty dalších lidí. Museli jsme sladit všechny složky, aby vytvářely jeden stejný film. Uvěřitelnost pro nás byla důležitá. Hledali jsme prostory a případně jsme si je uzpůsobovali, aby odpovídaly době, v níž se příběh odehrává. To stejné platí i o kostýmech. Je to velmi náročné. Každý komparzista musí mít správný účes, rekvizity a oblečení. Spousta lokací je tedy reálných, ale spousta je taky vyrobená díky představivosti a šikovnosti architekta.

Ve filmu často odhalujete vyprázdněnost normalizační kultury. Jak vypadaly vaše rešerše? Pronikal jste do dobové popkultury obtížně?

Jsem ročník 1970, vše, co jsem měl zažité, jsem si vnitřně dokázal představit a znovu nalézt. Nakoukával jsem dobové televizní záznamy a písničkové klipy. Ty jsou takové divně zvláštní, zavání stařešinou a nedokonalostí. K tomu jsme se chtěli přiblížit.

Související

„Hrušínský si zapálil a řekl jen, to je příjemné.“ To byla Vesnička má středisková

Aubrecht

Karol Duchoň jede na plný plyn, nad věcmi většinou přemýšlí až v momentě, kdy už řeší následky. Jak se k takové postavě hledá interpretační klíč?

Divákům se díky němu nabízí viditelná paralela s dneškem. Lidé v 70. a 80. letech museli dělat komplikovaná a nejednoznačná rozhodnutí, jež měla své důsledky. To stejné zažíváme v současnosti na Slovensku. Jde o to, jak se umělci rozhodnou postavit k chování ministerstva kultury, které se snaží kulturu okleštit a hlásat, jak má vypadat ta správná v podání paní ministryně. Kritika kroků takových lidí u moci a boj za svobodnou kulturu, činy tohoto typu udávají směr celé společnosti. I pro postavu Karola Duchoně byla klíčová jeho rozhodnutí. Každé "ano" i "ne" vás někam zavede, ale na začátku nemůžete vědět, které je to správné a které ne.

Je tedy motiv rozhodování tím nadčasovým prvkem, který z Duchoně dělá figuru aktuální i v současnosti?

Myslím, že ano. To je to nejbližší. I to, že spousta lidí nechce být konfrontována s nekomfortními situacemi. Nebo se snaží zapadnout, aby nijak nevyčnívali z davu. Opět je to o těch rozhodnutích.

 
Mohlo by vás zajímat

Mádl či Marhoul chtějí svolání valné hromady kvůli Oscarům. Akademie nevyhoví

Mádl či Marhoul chtějí svolání valné hromady kvůli Oscarům. Akademie nevyhoví

Vínem proti vyhoření. Film Pod parou, český remake Chlastu, drží nad vodou herečky

Vínem proti vyhoření. Film Pod parou, český remake Chlastu, drží nad vodou herečky
2:05

Tak na co si připijeme? Sedm filmů s alkoholem v hlavní roli, které stojí za to vidět

Tak na co si připijeme? Sedm filmů s alkoholem v hlavní roli, které stojí za to vidět
Přehled

Ve válce se světem i sebou samým. Herec Sean Penn slaví 65. narozeniny

Ve válce se světem i sebou samým. Herec Sean Penn slaví 65. narozeniny
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Karol Duchoň Peter Bebjak rozhovor

Právě se děje

před 14 minutami
„U Duchoně byla klíčová rozhodnutí, která dělal,“ říká režisér filmu Peter Bebjak

„U Duchoně byla klíčová rozhodnutí, která dělal,“ říká režisér filmu Peter Bebjak

V rozhovoru prozrazuje, jestli má rád překvapení na place, jak vznikala dobová atmosféra filmu a co dělal, aby pronikl do popkultury 70. a 80. let.
Aktualizováno před 19 minutami
Velká jízda dokonána. V Montrealu triumfovala domácí osmnáctiletá senzace

Velká jízda dokonána. V Montrealu triumfovala domácí osmnáctiletá senzace

Osmnáctiletá tenistka Victoria Mboková dotáhla překvapivé tažení turnajem v Montrealu k premiérovému titulu. Naomi Ósakaovou zdolala 2:6, 6:4, 6:1.
Aktualizováno před 25 minutami
V červenci by volby vyhrálo ANO s 33 procenty, Motoristé by skončili mimo Sněmovnu

V červenci by volby vyhrálo ANO s 33 procenty, Motoristé by skončili mimo Sněmovnu

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) by měla 19,5 procenta hlasů, hnutí SPD s podporou dalších stran 14 procent a hnutí STAN 11 procent.
před 1 hodinou
Doktore, poraďte!: Jak předejít cestovní trombóze? Pijte a dělejte dřepy v uličce
2:46

Doktore, poraďte!: Jak předejít cestovní trombóze? Pijte a dělejte dřepy v uličce

Lékař Petr Šonka popisuje, jak předejít cestovní trombóze - tedy krevní sraženině, jež může během letu ucpat cévy a přerůst až ve smrtelnou embolii.
před 1 hodinou
Izrael převezme kontrolu nad městem Gaza, schválil bezpečnostní kabinet

Izrael převezme kontrolu nad městem Gaza, schválil bezpečnostní kabinet

Na obsazení celého Pásma Gazy, které měl v plánu Netanjahu, se kabinet neshodl, informovala agentura AP.
před 1 hodinou
USA nabídly 50 milionů dolarů za pomoc při dopadení venezuelského prezidenta Madura

USA nabídly 50 milionů dolarů za pomoc při dopadení venezuelského prezidenta Madura

Podle americké ministryně spravedlnosti Maduro spolupracuje se zločineckými skupinami a má příjmy z prodeje drog.
před 1 hodinou

Dům jako by šeptal: "Dej mi šanci." Majitelka poslechla a v Chřibské vznikl zázrak

Dům jako by šeptal: "Dej mi šanci." Majitelka poslechla a v Chřibské vznikl zázrak
Prohlédnout si 27 fotografií
"Původně jsem se byla podívat přes realitní kancelář na jiný penzion, ale ten mě nijak neoslovil - prostě to nebylo ono," vypráví Sněžana Veverková, majitelka neobyčejné stavby.
Historický snímek.
Další zprávy