Rostlinář Kunc z Vesničky i zlý chalupář. Herec Oldřich Vlach slaví pětaosmdesátiny

Herec Oldřich Vlach se narodil 3. července 1941 v Bezděkově u Klatov. Ztvárnil desítky výrazných rolích na divadle i stovky filmových a televizních úloh. Ve filmu proslul jako výrazný představitel menších rolí, do srdcí diváků se navždy zapsal jako rostlinář Jaromír Kunc z Menzelovy komedie Vesničko má středisková nebo doktor Vrba z dramatu Cena medu.
Od roku 1966 působil Oldřich Vlach v Divadle Na zábradlí, odkud v roce 1991 přešel do Divadla na Vinohradech, kde hrál až do odchodu na odpočinek.
Ochotnickému divadlu se věnoval už během středoškolských studií. Po absolvování pražské DAMU v polovině 60. let minulého století zamířil do Divadla Na zábradlí, odkud po čtvrtstoletí přešel na Vinohrady. Divadelní kariéru ukončil v roce 2020 kvůli problémům s páteří. K Vlachovým nejslavnějším divadelním rolím Na zábradlí patřil Hamlet, za kterého v roce 1978 získal ocenění Literárního fondu. Ve Vinohradském divadle sklízel úspěchy i v dalších hrách Williama Shakespeara.
Ve filmu Oldřich Vlach debutoval v dramatu Bez svatozáře (1963). Kromě rolí ve snímcích Vesničko má středisková a Cena medu na sebe před kamerou upozornil také jako zlý chalupář Ferda Kokeš v komedii Na samotě u lesa (1976), narkoman Karel Vondřich ze seriálu 30 případů majora Zemana (díl Mimikry o únosu letadla do Západního Německa, 1979) nebo starosta Brabenec ze seriálu Zdivočelá země (2001). V roce 2021 se po delší době objevil na televizní obrazovce v detektivním seriálu Specialisté.
Vlach se uplatnil také v dabingu. Svůj hlas propůjčil stovkám postav zejména ve filmech a seriálech, ale také v hraných dokumentech. V roce 2014 získal Cenu Františka Filipovského za nejlepší mužský herecký výkon v dabingu za roli masového vraha Josepha Bouviera, jehož ve francouzském kriminálním dramatu Soudce a vrah hrál Michel Galabru.
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