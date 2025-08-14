Drsná manželská Válka Roseových je zpět. S Cumberbatchem a Colmanovou v čele

A změna jmen je jen drobný detail v porovnání s tím, jak zásadně a nekompromisně odlišná je tato adaptace. Jak to s Theem a Ivy dopadne, budou diváci moci zjistit v českých kinech od 28. srpna.
Podle režiséra Jaye Roache film Roseovi začíná jako většina romantických komedií, jeho konec je ale úplně jiný - krutě překvapivý, až bolestně povědomý a zároveň velice zábavný. Na začátku působí Theo a Ivy jako dokonalý pár. Jejich vztah se zdá být záviděníhodným spojením dvou příjemných, komunikativních a inteligentních lidí. Vše je, jak má být. "Až do chvíle, kdy se jejich životní cesty rozběhnou opačnými směry - a všechno se zbortí. Sledovat Benedicta a Olivii, jak tím vším procházejí, je čirá radost. Ten film má skutečně spoustu vtipných momentů - ale v jádru je to tragédie skoro shakespearovských rozměrů," říká režisér Jay Roach.
"Roseovi jsou o manželském páru, který se hluboce miluje, dokud se proti nim nespikne život sám. Oba se chovají jako pitomci, ale zároveň jsou neskutečně sympatičtí. Vaše empatie k nim bude kolísat, ale vždy jim budete držet palce, aby to spolu zvládli. Je to pořádná legrace, s výbornými výkony a několika opravdu úchvatnými momenty - hodně temná romantická komedie," říká o filmu představitel jedné z hlavních rolí Benedict Cumberbatch a dodává: "Ti dva se navzájem nezrazují, ale snaží se jeden druhého zničit. Olivia tu předvádí tu nejhorší verzi Olivie Colmanové, jakou by mohla být. Užívá si to. A já si zase užívám, když ji sleduju. A taky jsem si vychutnal všechny ty strašné věci, co jsem musel udělat. Byla to sranda, navzájem se nenávidět."
Také herečka Colmanová vzpomíná na natáčení s úsměvem: "Když se Ivy a Theo potkají, je to explozivní. Do třiceti sekund už to mezi nimi jiskří a ta vášeň a radost vydrží dlouho. Pak mají děti a všechno se začne trochu kazit. Není to chyba dětí, ale Ivy kvůli mateřským povinnostem upozaďuje vlastní kariéru a ambice. Ona i Theo jsou výborní ve svém oboru - on je architekt, ona kuchařka - a pro oba je těžké najít rovnováhu mezi prací a rodinným životem."
Benedicta Cumberbatche a Olivii Colmanovou v obsazení doplňují komediální hvězdy jako Kate McKinnonová, Jamie Demetriou, Zoë Chaová, Ncuti Gatwa nebo Sunita Maniová. Autorem scénáře je na Oscara dvakrát nominovaný scenárista Tony McNamara, podepsaný mimo jiné pod filmy Favoritka a Chudáčci.