Rodiče Anny a Elsy z Ledového království nezemřeli, v džungli vychovávali Tarzana

před 50 minutami

Rodiče Anny a Elsy z Ledového království nezemřeli na moři, když jejich loď ztroskotala v bouři, nýbrž skončili v džungli, kde vychovávali novorozeného syna. Jednu z nejoblíbenějších teorií fanoušků této animované disneyovky potvrdil její spolurežisér Chris Buck.

Režisér Ledového království Chris Buck potvrdil jednu z fanouškovských teorií, že rodiče Anny a Elsy nezemřeli na moři. V džungli si podle něj dvojice postavila obydlí v koruně stromu. Osud rodičům princezen ale přesto nepřál, zabil je leopard. Chlapečka vychovaly gorily. "V mé hlavě jím nebyl nikdo jiný než Tarzan," řekl v rozhovoru s MTV Buck, který režíroval také animovaný snímek z roku 1999 o tomto hrdinovi.

Britský deník Metro připomněl, že disneyovky bývají často propojené. Například Aladinův kouzelný koberec se objevuje v Krásce a zvířeti a jeho kouzelná lampa v Princezně a žabákovi.Ledové království z roku 2013 je komerčně nejúspěšnějším animovaným filmem všech dob, získalo dva Oscary.

Snímek vypráví o odvážné princezně Anně, která se za pomoci horala Kristoffa, jeho věrného soba Svena a oživlého sněhuláka Olafa vydává najít svoji sestru Elsu, jejíž ledová kouzla nechtěně zaklela království do věčné zimy. Rodiče obou princezen umírají hned v úvodu snímku.Společnost Disney nyní pracuje na pokračování Ledového království, které ale přijde do kin patrně nejdříve v roce 2019. Ředitel společnosti Robert Iger předloni v této souvislosti řekl, že nejde o rychlost, ale kvalitu.

Zápletka "dvojky" je tajná. Jisté je zatím podle britského deníku The Daily Telegraph jen to, že snímek bude opět režírovat Jennifer Leeová a to, Elsa a Anna dostanou nové šaty. Modré šaty Elsy se mezitím staly téměř kultovními. Panenky princezen se vyprodaly tak rychle, že je rodiče sháněli přes aukční server eBay a byli za ně ochotni platit stovky dolarů. Možné prý také je, že Olaf, jedna z nejpopulárnějších vedlejších postav všech disneyovek, dostane přítelkyni.

autor: ČTK