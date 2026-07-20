Robin Williams miloval počítačové hry a jízdu na kole. V 63 letech si vzal život

Americký herec Robin Williams patřil k největším hollywoodským hvězdám, exceloval zejména v komediálních rolích. Držitel čtyř Zlatých glóbů a čtyř cen Grammy by letos v červenci oslavil 75 let.
První nominaci na Oscara si vysloužil za postavu temperamentního rozhlasového spíkra ve válečném dramatu Dobré ráno, Vietname z roku 1987. Pozlacenou sošku mu nakonec o devět let později přinesla až vedlejší role psychologa, který pomáhá problémovému géniovi ve filmu Dobrý Will Hunting.
Robin Williams se narodil 21. července 1951 v Chicagu do rodiny bývalé modelky a finančně dobře zajištěného otce, který měl vysoké postavení ve firmě Ford. Před herectvím studoval politologii a už od dětství měl údajně schopnost rozplakat lidí - smíchy i dojetím. Na střední škole navštěvoval dramatický kroužek a později studoval na prestižní newyorské umělecké akademii Juilliard School. Právě zde se začal na radu jednoho z učitelů věnovat zejména komedii. Poprvé Williams vstoupil do širšího povědomí v 70. letech, kdy vystupoval jako stand-up komik.
Nezapomenutelný byl Williams třeba jako bláznivý bezdomovec Parry ve filmovém podobenství Král rybář (1991) či rozvedený manžel, který v převlečení za starší dámu přijme místo pečovatelky svých vlastních dětí, v komedii Mrs. Doubtfire - Táta v sukni (1993). Slávu si Williams vydobyl i v televizních seriálech (např. jako mimozemšťan v Mork & Mindy).
Byl třikrát ženatý a měl tři děti: z prvního manželství syna Zacharyho a z druhého s Marshou Garces, která v rodině pracovala jako chůva, dceru Zeldu a syna Codyho. Miloval deskové i počítačové hry (svoji dceru Zeldu pojmenoval právě podle postavy z herní série The Legend of Zelda). Jeho velkým koníčkem byla rovněž cyklistika, nejednou zavítal do Francie, aby tam živě sledoval průběh závodu Tour de France.
Talentovaný herec ale také bojoval s alkoholem, drogami a vážnou depresí. V srpnu 2014 se ve svém domě v kalifornském Tiburtonu oběsil. Bylo mu 63 let.
ŽIVĚ Ruské útoky si vyžádaly dva mrtvé v Záporoží a šest mrtvých na zasažené turecké lodi
Nejméně dva lidé přišli o život a dalších 42 utrpělo zranění při ruském bombardování Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Mezi raněnými je osm dětí, oznámili záchranáři. Ukrajinské úřady také upřesnily bilanci ruského útoku na loď s obilím u Oděsy na šest mrtvých a čtyři pohřešované. Na Moskvu a okolí ruské metropole naopak útočily stovky ukrajinských dronů.
„Uzavírám knihu svého premiérství.“ Starmer končí ve funkci
Nyní již bývalý britský premiér Keir Starmer v pondělí ve svém posledním vystoupení v roli předsedy vlády prohlásil, že je pyšný na to, že Spojené království je nyní silnější než v době, kdy se řízení kabinetu před dvěma lety ujal. Starmer, který následně odjel ke králi Karlu III., aby mu formálně předal rezignaci, zároveň vyjádřil plnou podporu svému nástupci Andymu Burnhamovi.
ŽIVĚ „Diplomacie prosazuje naše národní zájmy, stejně jako válka,“ zní z Teheránu
Teherán prosazuje válku i diplomacii na základě svých národních zájmů, uvedl v pondělí podle agentury Reuters mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí. Dodal, že memorandum o porozumění podepsané mezi Teheránem a Washingtonem je zcela jednoznačné a USA neopravňuje nic k jeho porušení. Z poslední válečné eskalace Baghaí obvinil USA s tím, že Írán se bude bránit, dokud boje neustanou.
Trumpa nechali stranou. Největší hit oslav nakonec obstaraly španělské princezny
Při oslavách španělského triumfu na mistrovství světa 2026 se řešilo nejen vítězství, ale i dění mimo hřiště. Zatímco během předávání trofeje se hráči příliš nehrnuli k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, setkání s králem Filipem VI. a princeznou Leonor a její mladší sestrou Sofíí se neslo ve zcela jiné atmosféře.
Evropská komise vyměřila AliExpressu pokutu 550 milionů eur za nelegální výrobky
Evropská komise (EK) vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu 550 milionů eur (13,3 miliardy Kč), a to za porušení povinností vyplývajících z nařízení o digitálních službách (DSA). Unijní exekutiva o tom v pondělí informovala v tiskové zprávě.