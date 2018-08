Robert Redford po 60 letech přestává hrát. Naposledy ztvárnil lupiče, který 60 let vykrádal banky

Letos začnou kina promítat poslední film, v němž účinkuje Robert Redford. Jedenaosmdesátiletý herec ztvárnil lupiče, který šedesát let vykrádal banky a vždy znovu uprchl z vězení.

Americký herec, režisér, aktivista a držitel Oscara Robert Redford oznámil, že končí s herectvím. V rozhovoru s časopisem Entertainment Weekly za svou poslední roli označil tu v novém filmu The Old Man & The Gun, kde účinkuje po boku Caseyho Afflecka a Sissy Spacekové.

Poté už Redford, známý ze snímků Butch Cassidy a Sundance Kid nebo Vzpomínky na Afriku, žádné další role nepřijme. "Nikdy neříkej nikdy, ale došel jsem k závěru, že hraní pro mě skončilo. Hodlám odejít, protože se tomu věnuji od svých jedenadvaceti let," vysvětluje jedenaosmdesátiletý herec v rozhovoru.

"Myslím, že toho je dost. A proč neodejít s něčím optimistickým a pozitivním?" ptá se Redford.

Ve snímku The Old Man & The Gun, jejž natočil David Lowery a který by měl mít světovou premiéru na zářijovém festivalu v kanadském Torontu, Redford ztvárnil bankovního lupiče Forresta Tuckera. Ten byl přistižen při sedmnácti pokusech o vloupání do banky. Vždy ho dopadli, ale jemu se také vždy podařilo znovu uprchnout.

"V tomto bodě mého života to pro mě byla krásná role," poznamenal Redford, který před kamerou strávil šedesát let života, o Tuckerovi, jenž banky šedesát let vykrádal. "Napadlo mě, jestli to neměl tak, že se dopadení nebránil, aby si pak mohl užít to skutečné vzrušení, tedy útěk," uvažuje Redford.

Exclusive: Robert Redford announces he's retiring from acting https://t.co/6bgn9t6u7P pic.twitter.com/vxqFAvoo7s — Entertainment Weekly (@EW) August 6, 2018

Robert Redford na stříbrném plátně poprvé výrazně zaujal roku 1967, kdy s Jane Fondovou účinkoval v adaptaci divadelní hry Bosé nohy v parku. Svou pozici v Hollywoodu pak upevnil filmy jako Všichni prezidentovi muži nebo Podraz, který dosud představuje komerční vrchol jeho kariéry - v USA utržil 156 milionů dolarů.

Redford účinkoval ve Velkém Gatsbym, Velkém Waldovi Pepperovi nebo ve Třech dnech Kondora, napínavém thrilleru o vyvražděném oddělení CIA ztělesňujícím atmosféru doby, nedůvěřující politice a vládním institucím.

Zatím naposledy opět s Jane Fondovou hrál v komorním dramatu Our Souls at Night, které mělo vloni premiéru na streamovací platformě Netflix.

Roku 1980 Redford získal Oscara za svůj režijní debut Obyčejní lidé, roku 2002 přidal ještě Oscara za celoživotní dílo. Do jeho režijní kinematografie patří také oceňované snímky jako Teče tudy řeka s Bradem Pittem nebo Otázky a odpovědi v hlavní roli s Johnem Turturrem.

Kromě toho Redford v americkém státě Utah založil Institut Sundance, který pomáhá začínajícím filmařům a pořádá každoroční festival nezávislé kinematografie Sundance.

Redford nejprve v Utahu koupil dva akry a postavil na nich dům, později začal shromažďovat další pozemky. K založení festivalu ho prý inspirovalo, když viděl jistý experimentální film a pochopil, že kvůli distribuční síti v USA zaměřené na tvorbu středního proudu se k snímku nikdo jiný nedostane.

Redford proto získal peníze na zkušební workshop a roku 1979, dvanáct týdnů po dokončení Obyčejných lidí, přivedl do svého malého ráje první režiséry a vlivné lidi z politiky či byznysu. Dnes je Sundance jedním z nejznámějších festivalů na světě.

"Sundance je pro mě v první řadě zhmotněním mého přesvědčení o tom, že je třeba vytvořit platformu pro nové filmové talenty. Dát jim více prostoru a šancí a doufat, že se jejich práce dostane k širšímu publiku. Není to nic, co by bylo namířeno proti současnému filmovému průmyslu. Anebo proti Akademii filmového umění a věd. Jen se snažím filmové prostředí obohatit o další prvek," vysvětloval Redford předloni v rozhovoru pro magazín Hospodářských novin nazvaný Proč ne?!.

Kromě něho se herec také věnuje aktivismu, desítky let se například snaží přispět na ochranu životního prostředí.

Na to, zda spolu s účinkováním ve filmech také nyní filmy přestane natáčet, ale Redford v novém interview ještě neodpověděl. "To se teprve uvidí," vzkázal.