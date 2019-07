Zemřel Rip Torn. Herec s českými předky vedl Muže v černém, pral se s Mailerem

Ve věku 88 let zemřel americký herec a držitel televizní ceny Emmy Rip Torn. Jeho bouřlivá povaha mu před kamerou i na jevišti dodávala charisma, také mu ale přivodila problémy při natáčení nebo v soukromém životě.

Torn, jehož kariéru na přelomu tisíciletí oživily role v satirické televizní talkshow The Larry Sanders Show a ve filmech Muži v černém nebo Vybíjená, zemřel pokojně u sebe doma, napsal časopis Hollywood Reporter s odvoláním na jeho rodinu.

Příčina úmrtí není známá, Torn byl však obklopen svými dcerami a také manželkou, herečkou Amy Wrightovou známou z filmů Vzpomínky na hvězdný prach nebo Náhodný turista.

V průběhu své herecké kariéry Rip Torn projevil značnou všestrannost. Jeho úšklebek, nevrlý hlas a ďábelská jiskra v očích se však zvlášť hodily pro role antagonistů nebo nevypočitatelných postav.

Média často referovala o jeho vrtoších. Když byl vyhozen z příprav Macbetha, dal to za vinu "přátelům" tehdejšího amerického prezidenta Richarda Nixona, kterého ostatně Torn později ztvárnil ve čtyřdílné televizní minisérii Blind Ambition.

Později se nevyhnul incidentům spojeným s alkoholem. Roku 2010 byl například Torn zadržen za pokus o vloupání do zavřené banky. Policie ho uvnitř našla opilého a s revolverem. Podle agentury ČTK právník herce hájil tím, že byl zřejmě do takové míry pod vlivem alkoholu, až se domníval, že je u sebe doma v Salisbury ve státě Connecticut. U vchodu si proto sundal klobouk, vyzul boty a policistů se pak ptal, proč ho tahají z postele.

"Nejsem dokonalý. Snadno se rozčílím. Leccos mě hned rozesmutní," řekl roku 1974 spisovateli Studsu Terkelovi do knihy nazvané Working popisující různé lidi v různých povoláních.

Rip Torn řekl, že se rozhodl pro herectví, aby své emoce zužitkoval pro správnou věc. "Je správně chlapsky nestydatý. To je něco, co se nedá zahrát, to v sobě musíte mít," řekl o něm deníku New York Times dramatik Horton Foote, který Torna obsadil do své inscenace The Young Man From Atlanta a často také spolupracoval s Tornovou druhou ženou, herečkou Geraldine Pageovou.

Rip Torn, v jehož žilách po předcích kolovala také česká krev, se narodil roku 1931 v americkém Texasu. Když vyrůstal, chtěl být farmářem. Na texaské univerzitě si však oblíbil dramatický kroužek. Po maturitě se spolu se svou první ženou Ann Wedgeworthovou koncem 50. let minulého století přestěhovali do New Yorku.

Torn pak studoval se slavném hereckém studiu pod vedením Leeho Strasberga a rychle našel uplatnění ve filmu i televizi. V 60. letech účinkoval ve filmech Král králů, v Cincinnatim Kidovi po boku Stevea McQueena a Ann-Margret, ve válečných titulech Krvavá pláž nebo Pahorek Pork Chop, kde stanul před kamerou po boku Gregoryho Pecka.

Sedly mu hry dramatika Tennesseeho Williamse. Za to, jak ztvárnil hrozivého Toma juniora ve Sladkém ptáku mládí, obdržel nominaci na divadelní cenu Tony. Roli si zopakoval ve filmové adaptaci z roku 1962. A roku 1984 zase ztvárnil otce umírajícího na rakovinu v televizní adaptaci Williamsovy hry Kočka na rozpálené plechové střeše.

V 70. a 80. letech Torn dostával především menší role v televizních nebo experimentálních filmech. Jednu z výjimek roku 1984 představoval snímek Cross Creek, za nějž byl nominován na Oscara, nebo roku 1973 drama Payday. V něm Torn hrál country zpěváka se slabostí pro alkohol a ženy.

Profesní stagnaci Rip Torn dával za vinu svým politickým názorům, zejména kritice americké války ve Vietnamu. "Neřekl bych, že jsem byl na černé listině, ale tvrdilo se, že je těžké se mnou vyjít a že jsem nespolehlivý. Nespolehlivý! Za ta léta v divadle jsem nikdy nevynechal představení," řekl v polovině 80. let agentuře AP.

Až v 90. letech se znovu dostal na výsluní. Přispěl k tomu zejména film scenáristy, režiséra a herce Alberta Brookse nazvaný Chraň si svůj život, komedie odehrávající se po smrti hlavní postavy. Torn v ní hrál po boku Meryl Streepové.

V letech 1992 až 1998 pravidelně poutal pozornost postavou vševědoucího producenta Artieho v satirické talkshow The Larry Sanders Show. Za tuto roli Torn roku 1996 získal televizní cenu Emmy a na dalších pět byl nominován.

V komedii Muži v černém zase Rip Torn ztvárnil Zeda, šéfa tajné organizace, která monitoruje život mimozemšťanů na Zemi. V komedii Vybíjená z roku 2004 pak hrál trenéra Patchesa O'Houlihana, který z kolečkového křesla cvičí své svěřence tím, že po nich hází pracovní nářadí.

Rip Torn a Will Smith ve filmu Muži v černém z roku 1997. | Video: Columbia Pictures

Další nominaci na cenu Emmy mu roku 2008 vyneslo účinkovaní v sitcomu Studio 30 Rock.

Rip Torn byl znám také rolí, kterou nakonec nedostal - ve slavném filmu z éry hippies Bezstarostná jízda. Scenárista a spisovatel Terry Southern si usmyslel, že Tornovi svěří postavu rozčarovaného právníka. Poté, co však Torn roku 1967 zašel na večeři s hvězdami filmu, režisérem Dennisem Hooperem a hercem Peterem Fondou, se věci zkomplikovaly.

Hopper později tvrdil, že na něj Torn v průběhu večeře vytáhl nůž. Torn tvrdil, že nůž vytasil Hopper - Torn mu ho prý jen sebral a pro změnu jej namířil na Hoppera. Tak jako tak roli právníka v Bezstarostné jízdě nakonec místo Torna dostal Jack Nicholson. A když Dennis Hopper svou verzi incidentu zopakoval roku 1994 v televizní talkshow, Torn na něm vysoudil 475 tisíc dolarů.

Rip Torn se též zúčastnil památné rvačky se svým přítelem, spisovatelem Normanem Mailerem, v jeho experimentálním filmu Maidstone z roku 1970. V tomto z větší části improvizovaném snímku Mailer vystupuje jako kandidát na amerického prezidenta, který se obává, že bude zavražděn, a Torn hraje jeho nevlastního bratra.

Ve vrcholné scéně Torn bez varování přichází zezadu k Mailerovi a udeří po hlavě kladivem, až spisovateli začne téct krev. V následující bitce Mailer kousne Torna do ucha, načež jej Torn začíná škrtit, dokud je od sebe neodtrhne Mailerova manželka. To vše se odehrává před zapnutou kamerou.

Torn byl kvůli zranění ucha, které se mu zanítilo, převezen do nemocnice. I tam ale tvrdil, že Mailer věděl, co ho čeká, a že jej udeřil jen násadou na kladivo, nikoliv samotným kladivem.

Ve filmu Maidstone Rip Torn slavně napadl Normana Mailera kladivem. | Video: Supreme Mix Productions

Rip Torn do showbusinessu vstoupil s nepravděpodobným jménem. Svého času s sebou dokonce nosil občanku, aby pochybovačům dokázal, že se skutečně jmenoval Elmore Rual Torn Jr.

Rip prý byla jen přezdívka, kterou u nich v rodině používalo víc mužů. "Pokud něco, tak kvůli svému jménu jsem pracoval tvrději," řekl jednou deníku New York Times. "Někteří lidi to jméno slyšeli a hned se cítili uražení."

Torn, který ke startu herecké kariéry pomohl také své sestřenici Sissy Spacekové, měl šest dětí ze tří manželství s Ann Wedgeworthovou, Geraldine Pageovou a herečkou Amy Wrightovou.