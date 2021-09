Režisér Zvjagincev musel být kvůli koronaviru uveden do umělého spánku

Ruský režisér Andrej Zvjagincev byl při léčbě nemoci covid-19 v Německu uveden do umělého spánku, napsal list Kommersant.

Sedmapadesátiletý filmař onemocněl již v červenci, týden po propuštění z ruské nemocnice ale musel být hospitalizován znovu. Léčbu v Německu podle serveru The Bell platí investiční holding AFK Sistěma ruského miliardáře Vladimira Jevtušenka.

Režisérovy plíce byly ochromeny z 92 procent, a tak nestačil plicní ventilátor. Pacient proto musel být napojen na umělé plíce. Od té doby se jeho stav podle zdrojů Kommersantu zlepšil, nedávno byl od přístrojů podporujících životní funkce odpojen a lékaři se jej brzy chystají probrat z umělého spánku.

Sedmapadesátiletý Zvjagincev debutoval dramatem Návrat o otci, který se po letech nepřítomnosti vrátí k rodině a vezme své dva syny na výlet. Za pozdější filmy Leviatan a Nemilovaní byl nominován na Oscara. Je držitelem Zlatého glóbu za rok 2014, na festivalu v Cannes získal cenu pro nejlepší scénář a jeho snímky uspěly také v Benátkách.

Před sedmi lety byl Zvjagincev hostem karlovarského festivalu, kde představil právě Leviatana. Kritici ho někdy zjednodušeně označují za volného pokračovatele Andreje Tarkovského.

V rodné zemi má režisér obtížné postavení. Západní kritikou oceňovaný Leviatan, který kriticky nahlíží na stát a církví organizovaný útlak v Rusku, narazil na nepřízeň oficiálních míst, odpor duchovních a stížnosti státních úředníků. Někteří kritici považovali Leviatan za přímý útok na šéfa Kremlu, protože v pár scénách z obrazu zavěšeného na stěně shlíží na byrokratickou zvůli prezident Vladimir Putin.

Kreml se ale k otevřené kritice nepřipojil. Putinův poradce pro kulturu naopak novinářům řekl, že film potvrdil svobodu tvorby.

"Na sociálních sítích a diskusních fórech bylo hodně vzteku a nenávisti. Záměrně jsem tu nenávist do svého nitra nevpustil. Jeden politik, naprostý blázen, řekl, že režisér tohoto filmu by měl přijít na Rudé náměstí v Moskvě, kleknout tam na kolena a prosit o odpuštění celý ruský národ. Považoval jsem to za velký úspěch," vyprávěl před třemi roky Zvjagincev v rozhovoru pro Aktuálně.cz.