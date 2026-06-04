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Film

Režisér Wenders stahuje z oběhu svůj film z roku 1975 s nahou scénou 13leté Kinské

ČTK

Nadace Wima Wenderse oznámila, že ze všech distribučních kanálů bude stažen film režiséra Wenderse z roku 1975 Chybný pohyb, v němž je nahá scéna s tehdy 13letou německou herečkou Nastassjou Kinskou. Wenders se jí už také omluvil, informovala místní média. Právník Kinské v reakci agentuře AFP řekl, že film měl být z oběhu stažen už dávno.

Nastassja Kinski ve svých třinácti letech ztvárnila roli dívky Mignon v psychologickém snímku Wima Wenderse Chybný pohyb (1975).
Nastassja Kinski ve svých třinácti letech ztvárnila roli dívky Mignon v psychologickém snímku Wima Wenderse Chybný pohyb (1975).Foto: Reverse Angle Library GmbH
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"Jako jediná osoba zodpovědná v té době za (film) Chybný pohyb, která je stále naživu, uznávám, že Nastassja Kinská měla být tehdy lépe chráněna. Za to se ti, Nastassjo, bezvýhradně omlouvám," uvádí se v prohlášení Wendersovy nadace. Ta také oznámila, že streamovací, televizní a distribuční partneři dostali pokyn, aby už tento film nadále nezpřístupňovali veřejnosti.

Nastassja Kinská, které letos v lednu oslavila pětašedesátiny, se již léta snaží přimět Wenderse, aby z filmu, jenž byl jejím debutem, odstranil jednu krátkou scénu. V ní leží na posteli pouze v kalhotkách, přijde k ní dospělý muž, rovněž jen ve spodním prádle a posadí se k ní.

Wenders podle serveru televize Deutsche Welle (DW) na požadavek Kinské poprvé veřejně reagoval v roce 2024, kdy uvedl, že chápe její současné vnímání této scény a pocity, a dodal, že by dnes scénu tímto způsobem nenatočil.

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Minulý týden na slavnostním předávání Německých filmových cen v Berlíně, kde dostal čestnou cenu za přínos německému filmu, Wenders zopakoval, že dnes by taková scéna nevznikla. Dodal ale, že by se mělo diskutovat o tom, jak zacházet s filmy, které vznikly v jiné době. "Nemohu vinit 29letého mladého muže, kterým jsem byl tehdy, před 50 lety, že natočil film své doby a chtěl svým způsobem zachytit ducha doby," řekl podle DW Wenders, který Kinskou obsadil i do několika svých dalších filmů, například Paříž, Texas (1984) či Tak daleko, tak blízko! (1993).

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Právník Kinské Christian Schertz dnes AFP řekl, že film Chybný pohyb se měl přestat vysílat už dávno. "Je mi líto také to, že se to stalo pouze v důsledku tlaku veřejnosti," uvedl s tím, že herečka se o to snažila přes deset let.

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